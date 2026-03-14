Seleção iraniana rebate Trump após 'sugestão' sobre Copa do Mundo

A seleção iraniana de futebol rebateu a declaração de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que sugeriu que o país asiático não participasse da Copa do Mundo "pela própria segurança". Em publicação nas redes sociais, a federação disse que "ninguém pode excluí-la do torneio", criticou os Estados Unidos e mencionou os perfis da Fifa e de seu mandatário, Gianni Infantino.

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— A Copa do Mundo é um evento histórico e internacional e seu órgão reitor é a Fifa, não qualquer indivíduo ou país. A seleção nacional do Irã, com força e uma série de vitórias decisivas alcançadas pelos bravos filhos do Irã, foi uma das primeiras equipes a se classificar para este grande torneio. Certamente, ninguém pode excluir a seleção nacional do Irã da Copa do Mundo. O único país que poderia ser excluído é aquele que apenas carrega o título de "anfitrião", mas carece da habilidade de garantir a segurança para as equipes participantes deste evento global — compartilhou a seleção iraniana.

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Irã jogará a Copa do Mundo ou não: as reviravoltas da semana

Terça-feira (10): Infantino mostra otimismo

— Reuni-me com o presidente dos Estados Unidos para discutir o andamento dos preparativos para a próxima Copa do Mundo e a crescente empolgação. Também conversamos sobre a situação atual no Irã e o fato de que a seleção iraniana se classificou para participar. Durante as discussões, Trump reiterou que a seleção iraniana é, naturalmente, bem-vinda para competir no torneio nos Estados Unidos. Todos nós precisamos de um evento como a Copa do Mundo para unir as pessoas agora mais do que nunca, e agradeço sinceramente ao presidente dos Estados Unidos por seu apoio, pois isso mostra mais uma vez que o futebol une o mundo — publicou o presidente da Fifa.

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Terça-feira (10): Ministro dos esportes iraniano crava que seleção não jogará o Mundial

— Considerando que este regime corrupto assassinou nosso líder, em hipótese alguma podemos participar da Copa do Mundo. Nossos filhos não estão seguros e, fundamentalmente, essas condições de participação não existem — disparou Ahmad Donyamali à televisão estatal do Irã.

Quinta-feira (12): Trump recomenda que Irã não participe da Copa do Mundo

— A seleção nacional de futebol do Irã é bem-vinda para a Copa do Mundo, mas eu realmente não acredito que seja apropriado eles virem para cá, pela própria vida e segurança — escreveu o estadista.

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Quinta-feira (12): seleção iraniana diz que não será excluída

— A Copa do Mundo é um evento histórico e internacional e seu órgão reitor é a Fifa, não qualquer indivíduo ou país. A seleção nacional do Irã, com força e uma série de vitórias decisivas alcançadas pelos bravos filhos do Irã, foi uma das primeiras equipes a se classificar para este grande torneio. Certamente, ninguém pode excluir a seleção nacional do Irã da Copa do Mundo. O único país que poderia ser excluído é aquele que apenas carrega o título de "anfitrião", mas carece da habilidade de garantir a segurança para as equipes participantes deste evento global — compartilhou a federação.

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Guerra no Irã e indecisão sobre a Copa do Mundo

No fim do mês passado, uma operação militar conjunta de Estados Unidos e Israel matou o líder supremo iraniano, Ali Khamenei, após bombardeio em Teerã. Desde então, uma série de ataques foram registrados no Oriente Médio. O Irã integra o Grupo G da Copa do Mundo, ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia, e tem todos os jogos da primeira fase agendados para a Costa Oeste dos Estados Unidos, com partidas em Los Angeles e Seattle. Caso a desistência iraniana se confirme, a Fifa decidirá o herdeiro da vaga.