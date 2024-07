Oyarzabal celebra gol do título da Espanha contra a Inglaterra (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/07/2024 - 17:59 • Berlim (ALE)

Tetracampeã! A Espanha superou a Inglaterra por 2 a 1 neste domingo (14) e conquistou o quarto título de sua história na Eurocopa. Em segundo tempo agitado, Nico Williams abriu o placar para a Fúria com menos de um minuto; Palmer deixou tudo igual para o English Team, mas Mikel Oyarzabal, a quatro minutos do fim, se esticou e fez o gol do título.

1974, 2008, 2012, e agora, 2024. Sob o comando de Luis de la Fuente, a seleção ibérica ultrapassou de vez a França e se tornou a maior campeã da história da competição. Os Três Leões, por outro lado, seguem a apatia de nunca ter conquistado o continental.

👀 COMO FOI O JOGO?

A primeira etapa de partida teve um respeito excessivo entre as partes. Sobrou medo de jogar, faltou qualidade. A melhor oportunidade de inaugurar o marcador ficou com o English Team, com Harry Kane. Bellingham tomou a bola de Carvajal já no campo ofensivo e serviu para o centroavante na entrada da área. Ao dominar, o Furacão perdeu tempo de finalizar, e Rodri se esticou para travar a finalização, já aos 44'.

Porém, com menos de um minuto do segundo tempo, a Espanha deu a melhor resposta possível aos ingleses. Carvajal achou grande passe para Lamine Yamal; o jovem do Barcelona invadiu a área e tocou para o outro lado. Dani Olmo passou da bola, mas Nico Williams, no lugar certo, chegou batendo cruzado, abrindo o placar.

Gareth Southgate, então, precisou agir. Além de tirar Kane para colocar Watkins, herói da semifinal, o treinador sacou o volante Mainoo para a entrada de Cole Palmer, mais ofensivo. Três minutos depois, Saka fez a criação da jogada, Bellingham ajeitou com mel na entrada da área, e o meia do Chelsea bateu colocado com o pé canhoto, sem chances para Unai Simón. Tudo igual em Berlim.

Restando quatro minutos para o fim do tempo regulamentar, brilhou a estrela de um herói improvável. Em jogada pela esquerda, Oyarzabal achou Cucurella no corredor. O lateral avançou e cruzou rasteiro na área, devolvendo para o basco, que esticou o pé direito, deslizando no gramado para fazer o gol do título espanhol.

Oyarzabal se estica para marcar o gol do título da Espanha diante da Inglaterra na Eurocopa (Foto: INA FASSBENDER / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Espanha 2x1 Inglaterra

Final - Eurocopa



🗓️ Data e horário: domingo, 14 de julho de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico, em Berlim (ALE)

🟥 Arbitragem: François Letexier-FRA (árbitro); Cyril Mugnier-FRA e Mehdi Rahmouni-FRA (auxiliares); Szymon Marciniak-POL (quarto árbitro); Jérôme Brisard-FRA, Willy Delajod-FRA e Massimiliano Irrati-ITA (VAR)

🥅 Gols: Nico Williams (ESP - 1' 2T); Cole Palmer (ING - 28' 2T); Mikel Oyarzabal (ESP - 41' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Dani Olmo (ESP); Harry Kane, Ollie Watkins e John Stones (ING)



⚽ ESCALAÇÕES DO CONFRONTO

🔴🟡🔴 ESPANHA (Técnico: Luis de la Fuente)

Unai Simón; Daniel Carvajal, Robin Le Normand (Nacho Fernández), Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Rodri (Martín Zubimendi) e Fabián Ruiz; Lamine Yamal (Mikel Merino), Dani Olmo e Nico Williams; Álvaro Morata (Mikel Oyarzabal)



⚪🔴⚪ INGLATERRA (Técnico: Gareth Southgate)

Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Marc Guéhi e Luke Shaw; Kobbie Mainoo (Cole Palmer) e Declan Rice; Bukayo Saka, Phil Foden (Ivan Toney) e Jude Bellingham; Harry Kane (Ollie Watkins)