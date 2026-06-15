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Técnico da Espanha lamenta empate com Cabo Verde, mas elogia equipe: 'Caminho certo'

Fúria controlou, mas não conseguiu furar o boloqueio da seleção africana

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 16:32
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Luis de la Fuente é o técnico da Espanha (Foto: Roberto Schmidt / AFP)
Luis de la Fuente é o técnico da Espanha (Foto: Roberto Schmidt / AFP)

Técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente não escondeu a frustração após o empate sem gols da Espanha com Cabo Verde, na grande surpresa da Copa do Mundo até então. O treinador elogiou os africanos e lamentou a falta de efetividade mesmo com toda pressão.

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    • A Espanha controlou todo o jogo em Atlante, parou em ótimas defesas do goleiro Vozinha, mas mostrou incapacidade de furar o sistema defensivo montado por Bubista.

    — Essas partidas são extremamente difíceis. O time que enfrentamos era mais fraco que nós, mas fez o que precisava. Se tivéssemos marcado o primeiro gol, as coisas poderiam ter sido diferentes. Precisamos continuar crescendo e melhorando. Temos talento, estamos no caminho certo e estamos muito confiantes — disse o técnico da Espanha, em entrevista coletiva.

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    Cabo Verde deu uma aula de comportamento tático quanto à defesa e sofreu muito menos do que apontavam as prévias. De la Fuente falou sobre a postura do adversário e lamentou os problemas no ataque.

    — Pensávamos que Cabo Verde jogaria recuado, mas não tanto. Forçamos o adversário a jogar muito recuado porque pressionamos os pontas para dentro e os laterais faziam ultrapassagens. Mas hoje faltou precisão na finalização. Temos que continuar trabalhando e sendo exigentes conosco mesmos no que fazemos.

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    Na segunda rodada, no domingo (21), a Fúria voltará a campo às 13h para enfrentar a Arábia Saudita. Cabo Verde, por sua vez, jogará contra o Uruguai um pouco mais tarde, às 19h.

    Espanha ficou no empate com Cabo Verde (Foto: Roberto Schmidt / AFP)
    Espanha ficou no empate com Cabo Verde (Foto: Roberto Schmidt / AFP)

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    Veja outras respostas do técnico da Espanha:

    Clima no vestiário

    — Hoje estamos no nosso 32º jogo consecutivo invictos. Seria melhor se tivéssemos vencido, mas entendemos que isso faz parte de uma grande competição. Talvez tenha sido o primeiro jogo que nos tenha pressionado. Mas nada nos faz duvidar de nós mesmos. Independentemente do que for dito ou não dito… este é o caminho que temos de seguir.

    Lição

    — Amanhã vou pendurar a placa no vestiário com os dizeres "32 jogos invictos". Não temos dúvidas. Sei que fico me repetindo, mas se tivéssemos aproveitado alguma das nossas chances, tudo teria sido diferente. Sei que vão me chamar de oportunista, mas é assim que as coisas são. A ideia é o que nos trouxe até aqui, e temos que continuar apostando nessa ideia e nos jogadores que temos.

    Substituições

    — Normalmente, quando se enfrenta uma nova competição, é preciso experimentar abordagens diferentes. Fizemos testes com um time titular e depois buscamos outras opções. O frescor de Lamine, Merino e Nico é o que temos. Tentamos esperar e não fechar nenhuma porta. Queríamos mais jogadas pelas laterais, mais investidas ofensivas e a capacidade de finalização de Mikel Merino.

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