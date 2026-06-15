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Endrick ganha quase 600 mil seguidores em 24h e aumenta pressão por vaga na Seleção

Jogador ficou de fora da partida contra o Marrocos na estreia da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 17:12
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Endrick está na pré-lista da Seleção Brasileira.
Primeira Copa do Mundo do Endrick jogando pela Seleção Brasileira (Foto: arquivo pessoal / Endrick)

O empate do Brasil com Marrocos por 1 a 1, na estreia da Seleção na Copa do Mundo de 2026, deixou um personagem em evidência mesmo sem entrar em campo. Fora dos planos de Carlo Ancelotti durante os 90 minutos, Endrick se tornou um dos assuntos mais comentados entre os torcedores nas redes sociais e viu sua popularidade disparar nas últimas horas.

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    A expectativa pela entrada do atacante já era grande antes mesmo de a bola rolar em Nova Jersey. Com a dificuldade da Seleção para furar a defesa marroquina ao longo da partida, os pedidos pela utilização do jovem de 19 anos aumentaram e dominaram as redes sociais durante e após o confronto.

    O reflexo foi imediato. Endrick ganhou quase 600 mil novos seguidores no Instagram entre sábado e domingo, número superior ao crescimento registrado por outras estrelas da Seleção no mesmo período. O movimento reforça o tamanho da identificação criada pelo atacante junto aos torcedores brasileiros, que enxergam no jogador uma alternativa para dar mais agressividade ao setor ofensivo.

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    Além do crescimento nas redes, o nome do atacante liderou as menções e buscas relacionadas à Seleção Brasileira após a partida, de acordo com a plataforma Brandwatch. Enquanto os debates giravam em torno das escolhas de Ancelotti, Endrick apareceu à frente até mesmo de jogadores que estiveram em campo ou participaram diretamente do resultado.

    A mobilização dos torcedores tem relação com o histórico recente do atacante pela equipe nacional. Desde que estreou pela Seleção principal, Endrick acumula participações decisivas em momentos importantes. Em diversas oportunidades, seus gols ou assistências ajudaram o Brasil a buscar resultados quando a equipe encontrava dificuldades durante as partidas.

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    O desempenho e a personalidade mostrados nas primeiras oportunidades com a camisa amarela fizeram com que o atacante conquistasse rapidamente a simpatia do público. Mesmo vivendo sua primeira Copa do Mundo, Endrick já parece ocupar um espaço especial entre os torcedores, que transformaram sua ausência contra Marrocos em um dos principais temas da estreia brasileira.

    Endrick em Media Day pela Seleção para a Copa (Foto: Divulgação)
    Endrick em Media Day pela Seleção para a Copa (Foto: Divulgação)

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    Quando é o próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo?

    Seleção Brasileira já tem seu próximo compromisso definido na Copa do Mundo de 2026. Os comandados de Carlo Ancelotti voltam a campo na sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Haiti, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo C. A partida acontece no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

    Próximos jogos:
    Brasil x Haiti 
    ⚽ Fase de grupos (Grupo C)
    📅 19 de junho, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília)
    🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia, EUA

    Brasil x Escócia
    ⚽ Fase de grupos (Grupo C)
    📅 24 de junho, quarta-feira, às 19h (de Brasília)
    🏟️ Hard Rock Stadium, Miami, EUA

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