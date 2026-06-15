Nascido no Brasil, Matheus Nunes explica escolha por Portugal: 'Devo muito mais' Volante do Manchester City disse que um eventual duelo contra o Brasil na final da Copa seria especial

Matheus Nunes cresceu no Rio de Janeiro, iniciou a trajetória no futebol em uma escolinha do Flamengo e chegou a ser convocado pela Seleção Brasileira em 2021. Cinco anos depois, porém, o volante do Manchester City se prepara para disputar mais uma Copa do Mundo por Portugal e não esconde a ligação que mantém com os dois países.

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Próximo da estreia portuguesa no Mundial de 2026, contra a RD Congo, o jogador relembrou a decisão de recusar a Seleção para defender os portugueses. Nascido em São Gonçalo e naturalizado português após construir toda a carreira profissional no país, Matheus afirmou que se sente igualmente brasileiro e português, mas destacou a importância do país europeu em sua história no futebol.

— Quero estar na final, seja contra quem for. Todos sabem que seria diferente para mim ser o Brasil, mas quero ganhar. Seria especial. Foi muito difícil tomar a decisão de escolher Portugal, porque também sou brasileiro. Sinto que sou os dois por igual. Mas no que diz respeito ao futebol, devo muito mais a Portugal, porque foi aqui que me deram a oportunidade de ser quem eu sou. Sinto que sou metade português, metade brasileiro. Isso nunca vai mudar — declarou Matheus Nunes, em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

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A escolha por Portugal aconteceu em 2021, mesmo ano em que Matheus chegou a comemorar publicamente a primeira convocação para a Seleção Brasileira de Tite, mas acabou optando por defender os portugueses após ser procurado pela comissão técnica de Fernando Santos. Pouco depois, passou a integrar de forma definitiva o projeto da seleção europeia e esteve na Copa do Mundo de 2022.

Hoje consolidado no Manchester City, o jogador segue carregando as raízes brasileiras. Torcedor declarado do Flamengo, Matheus já revelou o desejo de atuar pelo clube carioca no futuro. O vínculo com o Brasil também aparece dentro de casa. Segundo o atleta, em uma possível final entre Brasil e Portugal, a maior parte dos familiares estaria do lado verde e amarelo.

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— Os meus familiares no Brasil não me iriam dizer, mas acho que iam torcer pelo Brasil. Mas a minha mãe ia estar por Portugal. Quando eu estava para escolher entre uma seleção e outra, ela tinha a opinião muito vincada sobre a seleção que eu devia escolher — contou o meio-campista.

Titular de Roberto Martínez nesta Copa do Mundo, Matheus Nunes tenta ajudar Portugal a conquistar o primeiro título mundial de sua história. Ele e seus companheiros entram em campo nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), contra a República Democrática do Congo, no NRG Stadium.

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