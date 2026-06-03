Espanhóis repercutem possível corte de Arrascaeta da Copa: 'Não há outro'

A imprensa espanhola repercutiu com apreensão a lesão grau 2 na panturrilha de Giorgian De Arrascaeta, meia do Flamengo. O "Diario AS" classificou a situação como um drama para o Uruguai, adversário da Espanha na fase de grupos da Copa do Mundo, e destacou que o camisa 10 é peça fundamental no esquema do técnico argentino.

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O AS afirmou que todo o jogo da Celeste gira em torno de Arrascaeta. Sem o jogador do Flamengo, o potencial ofensivo da equipe seria significativamente reduzido. O jornal foi enfático ao avaliar a importância do meia.

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– Arrascaeta é o jogador mais decisivo de Bielsa, e todo o jogo da seleção uruguaia gira em torno dele. Sem o jogador do Flamengo, o potencial ofensivo do Uruguai seria significativamente reduzido. Não há outro jogador no elenco da Celeste com o seu calibre, nem nenhum outro capaz de criar jogadas e desequilibrar o adversário no meio-campo e no meio-campo ofensivo – escreveu o veículo espanhol.

A preocupação da imprensa espanhola tem um motivo claro: a Espanha enfrentará o Uruguai no dia 26 de junho, em Guadalajara, no México, pela última rodada do Grupo H. Sem Arrascaeta, a tarefa da Fúria seria teoricamente mais fácil.

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Drama do Uruguai com Arrascaeta

O AS também destacou o drama que a comissão técnica uruguaia enfrenta contra o relógio. Arrascaeta, que já se recuperava de uma fratura na clavícula direita sofrida no fim de abril, deixou o treino de terça-feira com desconforto em uma das panturrilhas. Os exames confirmaram uma lesão de grau 2.

O jornal espanhol lembrou o regulamento da Copa do Mundo: um jogador incluído na lista final só pode ser substituído por um atleta da lista preliminar em caso de lesão grave ou doença, até 24 horas antes da estreia da equipe no torneio. O Uruguai estreia no dia 15 de junho, contra a Arábia Saudita. Isso significa que a Celeste tem até o dia 14 para decidir o futuro do meia.

Arrascaeta, do Flamengo, durante partida do Uruguai (Foto: Divulgação/Uruguai)

De acordo com o jornal uruguaio El País, citado pelo AS, Arrascaeta deve precisar de pelo menos três semanas para se recuperar. O Uruguai tem até o dia 14 de junho para decidir se mantém o jogador na lista ou o substitui por um atleta da lista preliminar.

O Uruguai está no Grupo H, ao lado de Espanha, Cabo Verde e Arábia Saudita. A estreia será no dia 15 de junho, em Miami. Na sequência, a Celeste enfrenta Cabo Verde (21 de junho) e encerra a fase de grupos contra a Espanha (26 de junho).

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