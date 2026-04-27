menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

Futebol Internacional

Com show de gêmeos, Miami Dade encerra participação na Grécia com vitória sobre gigante

Equipe recheada de brasileiros findou excursão no país com triunfo clamoroso, o primeiro da viagem

715bf623-e909-44de-a9b5-72b99ff8610d_WhatsApp-Image-2025-02-10-at-12.59.17-1-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Borges
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/04/2026
19:33
Miami Dade
imagem cameraIrmãos gêmeos Maximo e Magnus comemoram gol do Miami Dade (Foto: Roberto Linck Sr/Miami Dade)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Miami Dade encerrou sua trajetória na Grécia com uma vitória histórica. A equipe superou o sub-19 do AEK Athens, um dos grandes times do país e segundo colocado no Grego da categoria, por 3 a 2, em grande virada no Municipal de Spata.

continua após a publicidade

Relacionadas

A atuação coroou a evolução da equipe comandada por João Bombonatto ao longo da trajetória. Eram cinco jogos de grandes atuações, mas sem vitórias. Após um dia livre para descanso e visitação a pontos turísticos de Atenas, os jogadores demonstraram vigor físico recuperado e, em campo, tiveram um desempenho de alto nível.

Após sair atrás no placar com um gol de pênalti que por pouco não foi defendido pelo goleiro Sartori, o Miami ganhou força na reta final do jogo. O trio de ataque formado por Medrado, Maximo e Mateo Hincapié funcionou, e as jogadas saíram. Medrado, inclusive, acertou a trave após grande tabela com Mateo.

continua após a publicidade

No segundo tempo, a tônica se manteve a mesma. Foram dois chutes no poste e mais duas grandes oportunidades perdidas por Hincapié. Até que Maximo, em grande jogada pela esquerda, driblou a marcação e acertou um lindo chute cruzado para empatar aos 15. E três minutos depois, em lance idêntico, virou o jogo.

Seu irmão gêmeo, Magnus, também participou da festa e ampliou após chute de fora da área. No fim, ainda houve tempo para o AEK descontar após escanteio, mas a vitória já estava garantida e foi muito celebrada pelos atletas e pelo staff estadunidense.

continua após a publicidade

Miami Dade e Lance! fazem parceria em viagem

O clube dos EUA chegou a um acordo com o Lance! para a produção de um documentário, dividido em três episódios. O projeto mostrará bastidores da excursão e contará a história pela ótica do goleiro Sartori. No final do documentário, os resultados serão mostrados: quais atletas ficarão na Europa e quais atletas retornarão para o Brasil. Para saber tudo sobre o projeto, se inscreva no nosso canal do YouTube neste link.

Maximo bate para marcar pelo Miami Dade sobre o AEK Athens (Foto: Roberto Linck Sr/Miami Dade)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
