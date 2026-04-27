Com show de gêmeos, Miami Dade encerra participação na Grécia com vitória sobre gigante
Equipe recheada de brasileiros findou excursão no país com triunfo clamoroso, o primeiro da viagem
- Matéria
- Mais Notícias
O Miami Dade encerrou sua trajetória na Grécia com uma vitória histórica. A equipe superou o sub-19 do AEK Athens, um dos grandes times do país e segundo colocado no Grego da categoria, por 3 a 2, em grande virada no Municipal de Spata.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Miami Dade sofre virada no fim contra gigante da Grécia
Futebol Internacional25/04/2026
- Futebol Internacional
Mesmo com gol recorde, brasileiros do Miami Dade conhecem primeira derrota na Grécia
Futebol Internacional24/04/2026
- Futebol Internacional
Miami Dade vira com show brasileiro, mas leva gol no fim diante; saiba como foi
Futebol Internacional23/04/2026
➡️ Com DNA Brasileiro, Al Sadd Vence o Al Shamal e fica com o Tri no Catar
A atuação coroou a evolução da equipe comandada por João Bombonatto ao longo da trajetória. Eram cinco jogos de grandes atuações, mas sem vitórias. Após um dia livre para descanso e visitação a pontos turísticos de Atenas, os jogadores demonstraram vigor físico recuperado e, em campo, tiveram um desempenho de alto nível.
Após sair atrás no placar com um gol de pênalti que por pouco não foi defendido pelo goleiro Sartori, o Miami ganhou força na reta final do jogo. O trio de ataque formado por Medrado, Maximo e Mateo Hincapié funcionou, e as jogadas saíram. Medrado, inclusive, acertou a trave após grande tabela com Mateo.
No segundo tempo, a tônica se manteve a mesma. Foram dois chutes no poste e mais duas grandes oportunidades perdidas por Hincapié. Até que Maximo, em grande jogada pela esquerda, driblou a marcação e acertou um lindo chute cruzado para empatar aos 15. E três minutos depois, em lance idêntico, virou o jogo.
Seu irmão gêmeo, Magnus, também participou da festa e ampliou após chute de fora da área. No fim, ainda houve tempo para o AEK descontar após escanteio, mas a vitória já estava garantida e foi muito celebrada pelos atletas e pelo staff estadunidense.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Miami Dade e Lance! fazem parceria em viagem
O clube dos EUA chegou a um acordo com o Lance! para a produção de um documentário, dividido em três episódios. O projeto mostrará bastidores da excursão e contará a história pela ótica do goleiro Sartori. No final do documentário, os resultados serão mostrados: quais atletas ficarão na Europa e quais atletas retornarão para o Brasil. Para saber tudo sobre o projeto, se inscreva no nosso canal do YouTube neste link.
🤑 Aposte jogos de futebol pelo mundo! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias