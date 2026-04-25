Miami Dade sofre virada no fim contra gigante da Grécia

O Miami Dade sofreu um dolorido revés na Grécia nesta sexta-feira (24). Time formado por jovens e com boa parte do plantel brasileira, a equipe perdeu para a base do Panathinaikos por 3 a 2, no CT do Trevo, nas montanhas de Koropi, subúrbio de Atenas (GRE).

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O técnico João Bombonatto entrou com o que tinha de melhor à disposição, incluindo Medrado, que se juntou ao elenco apenas um dia antes. E foi do camisa 10 o gol que abriu o marcador, completando cruzamento da esquerda após jogada tramada por Maximo e Flanagan.

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Três minutos depois, os estadunidenses ampliaram o marcador contando com a categoria de Maximo. O ponta-esquerda arrancou pelo flanco, driblou a marcação e bateu forte, no alto, sem chances para o goleiro Bozionelos.

Na segunda etapa, Bombonatto deu oportunidades a todos os atletas do banco de reservas. E dentro dos 10 minutos finais, os gregos remontaram, com Platanitis, Israel (contra) e Georgousis balançando as redes de Davila, que havia entrado no lugar do titular Sartori.

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— Foi muito bom jogar contra uma equipe que é grande, da primeira divisão da Grécia e de história gigantesca como o Panathinaikos. A partida foi truncada, mas estivemos bem dentro de campo. O resultado não foi o melhor que desejávamos, mas fui feliz em poder fazer um gol para ajudar a equipe — analisou Medrado.

Medrado celebra gol pelo Miami Dade (Foto: Roberto Linck Sr/Miami Dade)

O que vem pela frente para o Miami Dade?

Este foi o quarto jogo do Miami, e parte dos atletas tem sido observada pelos clubes enfrentados. O quinto compromisso ocorre neste sábado (25), diante do tradicional Panionios, no Georgios Kamaras Stadium.

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