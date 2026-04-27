A hegemonia do Al Sadd no futebol catari ganhou mais um capítulo dourado nesta segunda-feira (27). Em uma "final" eletrizante válida pela última rodada da Qatar Stars League, a equipe de Doha derrotou o vice-campeão Al Shamal por 3 a 2, garantindo o tricampeonato consecutivo e o seu 19º troféu nacional da história.

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O destaque absoluto da partida e da campanha foi o quarteto brasileiro formado por Paulo Otávio, Roberto Firmino, Claudinho e Giovani, que participou diretamente de todos os gols da vitória decisiva.

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O Al Sadd entrou em campo precisando apenas de um empate, mas a tensão era alta. O Al Shamal, que havia recuperado pontos nos tribunais na última semana devido à escalação irregular de um adversário, ameaçava o título que o Al Sadd chegou a comemorar precocemente nas redes sociais.

O brilho brasileiro foi o grande diferencial na partida decisiva. No comando do ataque, o ex-Liverpool Roberto Firmino balançou as redes e se consolidou como o grande artilheiro da equipe na temporada. O lateral-esquerdo Paulo Otávio também deixou sua marca, unindo a segurança defensiva ao faro de gol no momento crucial da vitória. Para completar o cenário, a criatividade ficou por conta de Claudinho e Giovani, que atuaram como os "garçons" da noite, distribuindo as assistências que furaram a defesa do Al Shamal e garantiram o título.

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Números do quarteto brasileiro do Al Sadd

A importância dos brasileiros para o time comandado por Roberto Mancini é traduzida em números impressionantes ao longo da competição:

Jogador Gols Assistências Roberto Firmino 13 4 Giovani 7 4 Claudinho 3 8 Paulo Otávio 1 4 TOTAL 24 20

Um dos destaques brasileiros, Paulo Otavio reafirmou por que é considerado um dos melhores jogadores da liga. Líder de desarmes da competição com 61 intervenções (segundo o Sofascore), o brasileiro busca agora o seu terceiro prêmio consecutivo de melhor lateral-esquerdo da QSL.

Paulo Otávio atuando pelo Al Sadd (Foto: Divulgação)

— É uma conquista muito especial, fruto de um grupo que soube lidar com a pressão até o fim. Estou muito feliz pelo gol e por conquistar mais um título em um clube que respira vitórias — celebrou o lateral, que tem contrato com o clube até junho.

Com o fim da temporada, o Al Sadd reforça sua posição como a maior potência do Catar, impulsionado por um projeto que une a experiência tática de Mancini ao brilho individual dos brasileiros.

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