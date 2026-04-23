Na sequência da jornada na Grécia, o Miami Dade, com um elenco recheado de jovens brasileiros, empatou em 3 a 3 com o time sub-19 do Kifisia, em amistoso realizado no Municipal de Galatsi. Após sair atrás no placar, a equipe estadunidense virou e abriu dois gols de vantagem, mas acabou sofrendo o empate já na reta final do confronto.

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Na metade da etapa inicial, o Kifisia inaugurou o marcador. Em cobrança de falta, o goleiro Sartori fez grande defesa e espalmou para escanteio. Porém, na jogada aérea, Zografos subiu livre e testou forte para marcar. Não demorou muito para que a resposta do Miami chegasse: Mateo Hincapié deixou a referência e serviu Maximo, que venceu o goleiro Tzivaeris e deixou tudo igual.

No segundo tempo, o Miami Dade foi melhor e colocou 3 a 1 no marcador com o brilho de Mateo. Antes assistente, o centroavante fez o que sabe de melhor e marcou duas vezes em dois ataques rápidos. Primeiro, após pegar uma sobra no lado esquerdo, bateu de chapa, e Tzivaeris ainda tocou na bola, mas não evitou a virada; depois, o camisa 9 arrancou em velocidade e, na saída do goleiro, demonstrou categoria ao dar um toque por cima para marcar o seu segundo tento no duelo.

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Mas a alegria não durou todo o confronto. O técnico João Bombonatto, a exemplo do primeiro jogo, rodou o elenco. A rotação alta do duelo acabou levando o segundo time a se fechar defensivamente, e o Kifisia reagiu com dois gols já nos 10 minutos finais. Com isso, o Miami chegou ao seu segundo empate, já que um dia antes havia ficado em igualdade com o Atromitos.

— Foi um jogo muito difícil. Os atletas do Kifisia são bons, mas nós fizemos o nosso melhor. O time fez um grande trabalho. Tentei não substituir todos de uma vez, porque isso muda a estrutura. Mas seguramos ao máximo. O time de hoje foi melhor do que ontem, e acho que para o próximo jogo nós vamos atacar mais, vamos fazer a mentalidade evoluir, e será importante que todos estejam juntos.

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Guilherme Rossato, lateral-direito titular, foi o capitão da equipe no confronto com o Kifisia, diferente do que aconteceu na esquerda, quando o lateral oposto ao brasileiro, Flanagan, ocupou a função. Guilherme enalteceu o jogo coletivo da equipe, mas cobrou uma melhora na busca pelo primeiro triunfo em solo helênico.

— Ontem foi o primeiro jogo, estávamos nervosos e o campo não ajudou na adaptação. Hoje entramos com uma mentalidade melhor. Depois do aquecimento, Deus colocou algumas palavras para mim e deixamos o time mais elétrico. Isso é importante para o começo do jogo. Estamos nos entrosando, é um time forte. Acredito que possamos sair vitoriosos em todos os próximos jogos se continuarmos evoluindo.

Guilherme Rossato à direita após a partida entre Miami Dade e Kifisia (Foto: Lucas Borges/Lance!)

A próxima partida acontece nesta quinta-feira (23). O Miami Dade terá pela frente o Apollon Smyrnis, de Dylan Talero, atacante que era do clube estadunidense até o ano passado, quando se destacou em um dos amistosos e foi contratado pelos europeus. Dylan, inclusive, também passou pela base do Botafogo no Brasil. O confronto acontecerá no Georgios Kamaras Stadium, na capital do país, Atenas.

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