O Miami Dade, contando com um plantel repleto de brasileiros, conheceu sua primeira derrota na Grécia. Em seu terceiro jogo na excursão pelo país helênico, a equipe formada por jovens atletas enfrentou parte do elenco profissional do Apollon Smyrnis e foi derrotada por 2 a 1 no estádio do clube.

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Ainda no primeiro tempo, Tragoustis e Kyriazis aproveitaram rebotes de bola parada e finalizaram para superar o goleiro Sartori, que nada pôde fazer em nenhum dos dois lances. Porém, rodando o elenco na segunda etapa, o técnico João Bombonatto encontrou fôlego novo e diminuiu o marcador com Nick, um dos atletas mais jovens do elenco, após rápida trama pela esquerda e grande passe de Duncan.

— Claro que gostaria muito de ter vencido o jogo. Mas estou muito feliz com esse gol. Marcar assim, em jogos importantes, é especial. Mas na próxima, que seja um gol de vitória - declarou Nick.

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O gol de Nick, inclusive, se tornou um recorde na história do Miami Dade. O camisa 14 se tornou o mais jovem a balançar as redes com a camisa do clube, aos 15 anos, 8 meses e 10 dias.

A notícia ruim ficou por conta de Mateo Hincapié. Autor de dois gols e uma assistência no empate com o Kifisia, o centroavante se lesionou ainda na primeira etapa e precisou ser substituído pelo técnico João Bombonatto, que lamentou a situação, mas exaltou a recuperação do time no embate.

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— O jogo foi difícil. Tivemos que quebrar a cabeça para ajustar a formação depois da lesão do Mateo, mas no fim das contas estamos satisfeitos. Conseguimos colocar todos os meninos para jogar, e foi uma boa partida. Todos estiveram bem, deram sua contribuição, e agora precisamos pensar no próximo jogo, que é sempre o mais importante

Nick finaliza para marcar o gol do Miami Dade contra o Apollon (Foto: Roberto Linck Sr/Miami Dade)

Chegada de novos atletas ao Miami Dade ⚽

Apesar do revés e da lesão de Hincapié, João também poderá contar com novidades. Ederli e Medrado se juntaram ao plantel justamente na tarde de quinta-feira (23) e foram direto para a partida, entrando na segunda metade do duelo. A tendência é que ambos consigam ter mais tempo de jogo nos próximos dias da jornada grega.

O Apollon Smyrnis, que derrotou o Miami, conta também com um ex-jogador do clube estadunidense: Dylan Talero. Com passagem pela base do Botafogo, o atacante colombiano tem brilhado na quarta divisão nacional, onde o clube se situa atualmente devido a problemas estruturais - mas tem o iminente acesso à terceira divisão em 2026/27 -, e chamou a atenção de equipes da primeira divisão nacional para a próxima temporada.

O Miami Dade agora enfrenta a equipe de base do Panathinaikos. O compromisso acontece nesta sexta-feira (24), no centro de treinamento do Trevo, localizado em uma parte mais alta de Atenas, próxima a montanhas, o que diminui a temperatura local.