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Champions League 2026/27 começa em meio à Copa; veja calendário

Principal torneio de clubes da Europa inicia as fases preliminares nesta terça-feira, enquanto o Mundial de seleções ainda está sendo disputado

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
07/07/2026 08:57
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Marquinhos levanta a taça da Champions League cercado por jogadores do PSG
Champions League 2026/27 terá o mesmo formato da edição anterior, vencida pelo PSG (Foto: Franck Fife / AFP)
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A Uefa inicia a Champions League 2026/27 em 7 de julho, durante a Copa do Mundo.
28 clubes disputam 14 eliminatórias na fase preliminar entre 7 e 15 de julho.
A fase principal terá 36 equipes e manterá o formato de tabela única com 8 partidas para cada clube.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A Uefa dá início nesta terça-feira (7) à edição 2026/27 da Champions League. Mesmo com a Copa do Mundo de 2026 em andamento nos Estados Unidos, Canadá e México, a principal competição de clubes da Europa começa oficialmente com os jogos de ida da primeira fase preliminar.

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    O calendário evidencia o desafio cada vez maior imposto aos clubes e atletas pelo futebol internacional. Durante a disputa das oitavas de final do Mundial, equipes de ligas com coeficiente inferior da Uefa já entram em campo em busca de uma vaga na fase principal da Champions League.

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    Primeira fase reúne campeões nacionais

    A abertura da Champions League 2026/27 conta com confrontos envolvendo campeões nacionais de países posicionados entre a 24ª e a 55ª colocação no ranking da Uefa. Ao todo, 28 clubes disputam 14 eliminatórias na primeira fase classificatória.

  • Romelu Lukaku, da Bélgica (camisa 9), comemora o quarto gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo da Fifa 2026 entre EUA e Bélgica.

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    • As partidas de ida acontecem entre os dias 7 e 8 de julho, enquanto os jogos de volta serão realizados em 14 e 15 de julho. Os vencedores avançam para a segunda fase preliminar, dando sequência ao caminho até a fase de liga.

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    Confira os jogos da primeira fase eliminatória:

    1. Sabah (Azerbaijão) x The New Saints (País de Gales);
    2. Floriana (Malta) x Shamrock Rovers (República da Irlanda);
    3. Flora Tallinn (Estônia) x Iberia 1999 (Geórgia);
    4. Lincoln Red Imps (Gibraltar) x Inter Club d'Escaldes (Andorra);
    5. Tre Fiori (San Marino) x Larne (Irlanda do Norte);
    6. Ararat-Armênia (Armênia) x Riga (Letônia);
    7. Vardar (Macedônia do Norte) x KuPS (Finlândia);
    8. Kauno Žalgiris (Lituânia) x Drita (Kosovo);
    9. ML Vitebsk (Bielorrússia) x Universitatea Craiova (Romênia);
    10. Petrocub (Moldávia) x Egnatia (Albânia);
    11. Borac (Bósnia e Herzegovina) x Levski Sofia (Bulgária);
    12. Víkingur (Islândia) x ETO FC Győr (Hungria);
    13. Kairat (Cazaquistão) x Sutjeska (Montenegro);
    14. Klaksvík (Ilhas Faroé) x Atert Bissen (Luxemburgo).

    Formato da Champions League 2026/27 segue o da última temporada

    A Champions League 2026/27 mantém o modelo implantado em 2024/25. A fase principal contará novamente com 36 equipes em uma tabela única, substituindo o sistema anterior de grupos.

    Cada clube disputará oito partidas contra adversários diferentes — quatro em casa e quatro fora. Os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final, enquanto as equipes entre a 9ª e a 24ª posição disputam um playoff eliminatório por vagas na fase seguinte.

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    Final será em Madri

    A decisão da Champions League 2026/27 está marcada para 5 de junho de 2027, no Estádio Metropolitano, em Madri. Será a segunda vez que o estádio do Atlético de Madrid receberá a final da principal competição de clubes do futebol europeu.

    Estádio Metropolitano em Madri.
    Estádio Metropolitano será a sede da decisão da Champions League 2026/27 (Foto: AFP)

    Calendário da Champions League 2026/27

    1. Primeira fase preliminar: 7 e 8 de julho (ida) e 14 e 15 de julho (volta);
    2. Segunda fase preliminar: 21 e 22 de julho;
    3. Terceira fase preliminar: 4 e 5 de agosto;
    4. Playoffs: 18 e 19 de agosto;
    5. Início da fase de liga: 8 de setembro de 2026;
    6. Playoffs eliminatórios: fevereiro de 2027;
    7. Final: 5 de junho de 2027, no Estádio Metropolitano, em Madri.

    Mesmo com as atenções voltadas para a Copa do Mundo, a abertura da Champions League reforça o calendário cada vez mais apertado do futebol internacional. A competição europeia inicia sua caminhada rumo à decisão em Madri enquanto as principais seleções do planeta ainda disputam o título mundial.

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