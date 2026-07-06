Dê suas notas: Espanha elimina Portugal e Cristiano Ronaldo se despede da Copa
Merino decide no fim, Espanha avança e Cristiano Ronaldo se despede das Copas
A caminhada de Portugal na Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim de forma dramática. Em clássico ibérico válido pelas oitavas de final, disputado nesta segunda-feira (6), a seleção portuguesa foi derrotada por 1 a 0 pela Espanha, sofrendo o gol da eliminação aos 47 minutos do segundo tempo, anotado pelo meio-campista Mikel Merino. O confronto marcou a despedida melancólica do astro Cristiano Ronaldo, de 41 anos, que teve uma exibição discreta em sua sexta e última participação em Copas do Mundo.
➡️ Espanha elimina Portugal e encerra capítulo de Cristiano Ronaldo em Copas
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Adeus de Cristiano Ronaldo da Copa do Mundo emociona torcedores: 'Dia triste'
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Espanha elimina Portugal e encerra capítulo de Cristiano Ronaldo em Copas
Com o resultado positivo, a Fúria avançou para as quartas de final e agora aguarda o classificado do duelo entre Bélgica e Estados Unidos para conhecer seu próximo adversário no torneio.
Como foi a partida entre Portugal e Espanha?
A etapa inicial apresentou alta intensidade e chances claras para os dois lados, com a Espanha tomando a iniciativa e Portugal apostando nas jogadas de transição. O atacante Oyarzabal assustou a meta portuguesa em duas oportunidades no início, parando no goleiro Diogo Costa, que logo depois se tornou o nome do primeiro tempo ao realizar defesas difíceis em finalizações seguidas de Lamine Yamal e Baena. Os portugueses responderam em descidas de João Cancelo e em um chute de primeira de Cristiano Ronaldo, após assistência de cabeça de João Félix, mas o arremate saiu fraco e facilitou a intervenção de Unai Simón, mantendo o placar zerado até o intervalo.
Portugal tentou subir a marcação no início do segundo tempo com boas investidas de Pedro Neto e Cancelo, enquanto Nuno Mendes conseguia conter os avanços de Lamine Yamal. No entanto, a Espanha retomou as ações do jogo no terço final e sufocou os portugueses em seu campo de defesa até encontrar a brecha para a vitória já no período de descontos. Ferran Torres fez grande jogada individual na entrada da área e serviu Mikel Merino, que havia saído do banco de reservas para tocar com precisão na saída de Diogo Costa, sacramentando a classificação da Espanha e a eliminação melancólica da seleção lusa.
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