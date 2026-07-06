logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Dê suas notas: Espanha elimina Portugal e Cristiano Ronaldo se despede da Copa

Merino decide no fim, Espanha avança e Cristiano Ronaldo se despede das Copas

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
06/07/2026 18:25
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
O meio-campista espanhol número 6, Mikel Merino, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Portugal e Espanha, no Estádio Dallas
Mikel Merino festeja o gol da classificação da Espanha marcado nos acréscimos do segundo tempo (Foto: Thomas Coex / AFP)

A caminhada de Portugal na Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim de forma dramática. Em clássico ibérico válido pelas oitavas de final, disputado nesta segunda-feira (6), a seleção portuguesa foi derrotada por 1 a 0 pela Espanha, sofrendo o gol da eliminação aos 47 minutos do segundo tempo, anotado pelo meio-campista Mikel Merino. O confronto marcou a despedida melancólica do astro Cristiano Ronaldo, de 41 anos, que teve uma exibição discreta em sua sexta e última participação em Copas do Mundo.

  • Portugal x Espanha na Copa do Mundo

    Espanha elimina Portugal e encerra capítulo de Cristiano Ronaldo em Copas

    Copa do Mundo 2026
    Há 9 minutos

    • ➡️ Espanha elimina Portugal e encerra capítulo de Cristiano Ronaldo em Copas

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
    ➡️ Brasil hexa? Simule todos os resultados da Copa do Mundo de 2026

    continua após a publicidade
  • Cristiano Ronaldo emocionado após eliminação de Portugal na Copa do Mundo

    Adeus de Cristiano Ronaldo da Copa do Mundo emociona torcedores: 'Dia triste'

    Copa do Mundo 2026
    Há 3 minutos
  • Mikel Merino, da Espanha, chutando contra Portugal na Copa do Mundo

    Portugal x Espanha veja os melhores momentos do jogo das oitavas de final da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 6 minutos
  • Portugal x Espanha na Copa do Mundo

    Espanha elimina Portugal e encerra capítulo de Cristiano Ronaldo em Copas

    Copa do Mundo 2026
    Há 9 minutos

    • Com o resultado positivo, a Fúria avançou para as quartas de final e agora aguarda o classificado do duelo entre Bélgica e Estados Unidos para conhecer seu próximo adversário no torneio.

    Como foi a partida entre Portugal e Espanha?

    A etapa inicial apresentou alta intensidade e chances claras para os dois lados, com a Espanha tomando a iniciativa e Portugal apostando nas jogadas de transição. O atacante Oyarzabal assustou a meta portuguesa em duas oportunidades no início, parando no goleiro Diogo Costa, que logo depois se tornou o nome do primeiro tempo ao realizar defesas difíceis em finalizações seguidas de Lamine Yamal e Baena. Os portugueses responderam em descidas de João Cancelo e em um chute de primeira de Cristiano Ronaldo, após assistência de cabeça de João Félix, mas o arremate saiu fraco e facilitou a intervenção de Unai Simón, mantendo o placar zerado até o intervalo.

    continua após a publicidade
    Portugal x Espanha na Copa do Mundo
    Cristiano Ronaldo se despede de sua última Copa do Mundo (Foto: Thomas Coex / AFP)

    Portugal tentou subir a marcação no início do segundo tempo com boas investidas de Pedro Neto e Cancelo, enquanto Nuno Mendes conseguia conter os avanços de Lamine Yamal. No entanto, a Espanha retomou as ações do jogo no terço final e sufocou os portugueses em seu campo de defesa até encontrar a brecha para a vitória já no período de descontos. Ferran Torres fez grande jogada individual na entrada da área e serviu Mikel Merino, que havia saído do banco de reservas para tocar com precisão na saída de Diogo Costa, sacramentando a classificação da Espanha e a eliminação melancólica da seleção lusa.

    Merino pela seleção espanhola
    Mikel Merino festeja o gol da classificação da Espanha marcado nos acréscimos do segundo tempo (Foto: Thomas Coex / AFP)

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Neymar chora com a eliminação do Brasil na Copa do Mundo

    Colunas

    Análise tática do Guffo: a eliminação do Brasil e o futuro da Seleção

    Há 46 minutos
    Denílson durante programação do Sportv na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Denilson reprova decisão de Ancelotti em Brasil x Noruega: 'Bem abaixo'

    Há 46 minutos
    Leandro Paredes em treino da Argentina antes do jogo contra o Egito pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Meia da Argentina opina sobre eliminação do Brasil na Copa: 'Não surpreende'

    Há 49 minutos
    Carlo Ancelotti em ação pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 (Foto:: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

    Seleção Brasileira

    Seleção volta ao Brasil com apenas seis jogadores e sem Ancelotti

    Há 52 minutos
    Tiago Leifert

    Copa do Mundo 2026

    Tiago Leifert dispara contra decisão de Ancelotti em eliminação do Brasil

    Há 55 minutos
    Neymar chorando após eliminação do Brasil para a Noruega na Copa do Mundo

    Lutas

    Destaque do UFC defende Neymar em eliminação do Brasil: 'Vai dar saudade'

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Lionel Scaloni conversa com Messi e Romero em treino da Argentina durante a Copa do Mundo

    Argentina prepara três mudanças para jogo das oitavas de final da Copa do Mundo

    Mbappe utilizando jaqueta de viagem da França

    Mbappé rebate senadora paraguaia após insultos racistas: 'Mulher desprezível'

    Princesa da Noruega abraça Haaland

    Princesa da Noruega parabenizou Haaland após vitória sobre o Brasil

    Jogadores da Seleção Brasileira perfilados antes de Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

    Ronaldo Fenômeno desmente boatos sobre críticas à Seleção Brasileira

    No gramado, jogadores da Noruega comemoram vitória sobre o Brasil nas oitavas de final

    Noruega campeã? Entenda a 'maldição' do Japão na Copa do Mundo

    Vini Jr aplaude torcida brasileira após vitória contra a Escócia

    Heróis e vilões: como os leitores do Lance! avaliaram o elenco do Brasil na Copa?

    Uma imagem da atmosfera enquanto a lenda do futebol Cafu se junta aos fãs na apresentação do maior troféu da Copa do Mundo da FIFA™ do mundo pelo Grupo LEGO, em Nova Iorque

    Réplica gigante da taça da Copa do Mundo vira atração em Nova York

    O árbitro jordaniano Adham Makhadmeh gesticula durante a partida de futebol das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 entre Inglaterra e República Democrática do Congo, no Atlanta Stadium, em Atlanta (Foto: Roberto Schmidt / Afp)

    Quem é o árbitro escolhido para apitar EUA x Bélgica em meio à polêmica?

    Craque Neto de vermelho e óculos

    Neto critica Neymar e CBF após eliminação do Brasil: 'Dá nojo'