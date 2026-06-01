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Melhor jogador da Champions, valoriza R$ 292 milhões, mas não jogará a Copa; entenda

O atleta de apenas 25 anos foi o grande destaque da equipe francesa nesta edição do torneio, somando 16 participações diretas em gols

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Vinícius Espirito Santo Spada
São Paulo (SP)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 01/06/2026
13:07
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Khvicha Kvaratskhelia celebra golaço contra o Liverpool em jogo de ida das quartas da Champions League (Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP)
imagem cameraKhvicha Kvaratskhelia celebra golaço contra o Liverpool em jogo de ida das quartas da Champions League (Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP)
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Khvicha Kvaratskhelia, ponta-esquerda do PSG e campeão da Champions League, foi eleito pela Uefa neste domingo (31) o melhor jogador da competição na temporada 2025/26. O atleta de apenas 25 anos foi o grande destaque da equipe francesa nesta edição do torneio, somando 16 participações diretas em gols, com dez bolas na rede e seis assistências. Com o desempenho, o atacante teve uma valorização de mercado de € 50 milhões (R$ 292 milhões) e se consolidou entre os jogadores mais valiosos do mundo.

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O jovem atleta atingiu nesta segunda-feira (1º) o maior valor de mercado de sua carreira, sendo avaliado em € 140 milhões (R$ 1,30 bilhão). Ele também liderou o salto financeiro da reta final da Champions ao lado dos companheiros portugueses João Neves e Vitinha, que valorizaram € 30 milhões (R$ 175 milhões) e alcançaram o mesmo patamar de valor georgiano. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira do futebol global.

O único jogador do top 10 mundial fora da Copa do Mundo

Um fato marcante é que Kvaratskhelia não disputará a próxima Copa do Mundo, já que a seleção da Geórgia não se classificou para o torneio. Dessa maneira, após a nova atualização de mercado, ele passou a figurar entre os dez atletas mais valiosos do mundo, tornando-se o único nome da lista que não participará da competição.

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    1.
  1. Lamine Yamal = € 200 milhões (R$ 1,169 bilhão);
    2. 2.
  2. Erling Haaland = € 200 milhões (R$ 1,169 bilhão);
    3. 3.
  3. Kylian Mbappé = € 200 milhões (R$ 1,169 bilhão);
    4. 4.
  4. Pedri = € 150 milhões (R$ 877 milhões);
    5. 5.
  5. Michael Olise = € 150 milhões (R$ 877 milhões);
    6. 6.
  6. Vinicius Junior = € 150 milhões (R$ 877 milhões);
    7. 7.
  7. João Neves = € 140 milhões (R$ 818 milhões);
    8. 8.
  8. Jude Bellingham = € 140 milhões (R$ 818 milhões);
    9. 9.
  9. Khvicha Kvaratskhelia = 140 milhões (R$ 818 milhões);
    10. 10.
  10. Vitinha = € 140 milhões (R$ 818 milhões).

A lista do Transfermarkt adota uma metodologia baseada em métricas que refletem o desempenho esportivo em campo, o potencial de crescimento comercial e a relevância de cada profissional no mercado internacional de transferências.

Como foi a decisão da Champions League

O PSG derrotou o Arsenal nos pênaltis por 4 a 3 e conquistou o título da Champions League neste sábado (30), na Arena Puskás. Na etapa inicial, os Gunners abriram o placar com Kai Havertz, mas Dembélé empatou para os franceses no segundo tempo, mantendo a igualdade até o fim da prorrogação.

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Nas cobranças de penalidades, Gonçalo Ramos abriu a contagem para o PSG, enquanto Gyökeres deixou tudo igual para o Arsenal. Na sequência, Doué colocou os franceses em vantagem e Eze desperdiçou a sua batida para os ingleses. O goleiro David Raya recolocou o Arsenal na disputa ao defender o chute de Nuno Mendes, e Rice igualou o marcador. Nas alternadas, a equipe comandada por Luis Enrique converteu as duas cobranças seguintes, enquanto o zagueiro Gabriel Magalhães chutou para fora o último pênalti, selando a vitória francesa.

Jogadores do PSG celembram conquista da Champions League sobre o Arsenal, em Budapeste
Jogadores do PSG celembram conquista da Champions League sobre o Arsenal, em Budapeste (Foto: Franck Fife/AFP)

O próximo compromisso de Kvaratskhelia em campo

O craque do PSG entra em campo já nesta terça-feira (2), defendendo a seleção da Geórgia em um amistoso contra a Romênia. Embora nenhuma das duas seleções esteja classificada para a Copa do Mundo, o confronto carrega um peso simbólico para os georgianos: Guram Kashia, capitão e referência do país por 17 anos, fará a sua despedida oficial da equipe nacional. Com o adeus do veterano, Kvaratskhelia chega como a principal estrela do jogo e passa a assumir definitivamente a braçadeira de capitão da seleção.

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