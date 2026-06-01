Khvicha Kvaratskhelia, ponta-esquerda do PSG e campeão da Champions League, foi eleito pela Uefa neste domingo (31) o melhor jogador da competição na temporada 2025/26. O atleta de apenas 25 anos foi o grande destaque da equipe francesa nesta edição do torneio, somando 16 participações diretas em gols, com dez bolas na rede e seis assistências. Com o desempenho, o atacante teve uma valorização de mercado de € 50 milhões (R$ 292 milhões) e se consolidou entre os jogadores mais valiosos do mundo.

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O jovem atleta atingiu nesta segunda-feira (1º) o maior valor de mercado de sua carreira, sendo avaliado em € 140 milhões (R$ 1,30 bilhão). Ele também liderou o salto financeiro da reta final da Champions ao lado dos companheiros portugueses João Neves e Vitinha, que valorizaram € 30 milhões (R$ 175 milhões) e alcançaram o mesmo patamar de valor georgiano. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira do futebol global.

O único jogador do top 10 mundial fora da Copa do Mundo

Um fato marcante é que Kvaratskhelia não disputará a próxima Copa do Mundo, já que a seleção da Geórgia não se classificou para o torneio. Dessa maneira, após a nova atualização de mercado, ele passou a figurar entre os dez atletas mais valiosos do mundo, tornando-se o único nome da lista que não participará da competição.

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1 . Lamine Yamal = € 200 milhões (R$ 1,169 bilhão); 2 . Erling Haaland = € 200 milhões (R$ 1,169 bilhão); 3 . Kylian Mbappé = € 200 milhões (R$ 1,169 bilhão); 4 . Pedri = € 150 milhões (R$ 877 milhões); 5 . Michael Olise = € 150 milhões (R$ 877 milhões); 6 . Vinicius Junior = € 150 milhões (R$ 877 milhões); 7 . João Neves = € 140 milhões (R$ 818 milhões); 8 . Jude Bellingham = € 140 milhões (R$ 818 milhões); 9 . Khvicha Kvaratskhelia = 140 milhões (R$ 818 milhões); 10 . Vitinha = € 140 milhões (R$ 818 milhões).

A lista do Transfermarkt adota uma metodologia baseada em métricas que refletem o desempenho esportivo em campo, o potencial de crescimento comercial e a relevância de cada profissional no mercado internacional de transferências.

Como foi a decisão da Champions League

O PSG derrotou o Arsenal nos pênaltis por 4 a 3 e conquistou o título da Champions League neste sábado (30), na Arena Puskás. Na etapa inicial, os Gunners abriram o placar com Kai Havertz, mas Dembélé empatou para os franceses no segundo tempo, mantendo a igualdade até o fim da prorrogação.

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Nas cobranças de penalidades, Gonçalo Ramos abriu a contagem para o PSG, enquanto Gyökeres deixou tudo igual para o Arsenal. Na sequência, Doué colocou os franceses em vantagem e Eze desperdiçou a sua batida para os ingleses. O goleiro David Raya recolocou o Arsenal na disputa ao defender o chute de Nuno Mendes, e Rice igualou o marcador. Nas alternadas, a equipe comandada por Luis Enrique converteu as duas cobranças seguintes, enquanto o zagueiro Gabriel Magalhães chutou para fora o último pênalti, selando a vitória francesa.

Jogadores do PSG celembram conquista da Champions League sobre o Arsenal, em Budapeste (Foto: Franck Fife/AFP)

O próximo compromisso de Kvaratskhelia em campo

O craque do PSG entra em campo já nesta terça-feira (2), defendendo a seleção da Geórgia em um amistoso contra a Romênia. Embora nenhuma das duas seleções esteja classificada para a Copa do Mundo, o confronto carrega um peso simbólico para os georgianos: Guram Kashia, capitão e referência do país por 17 anos, fará a sua despedida oficial da equipe nacional. Com o adeus do veterano, Kvaratskhelia chega como a principal estrela do jogo e passa a assumir definitivamente a braçadeira de capitão da seleção.

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