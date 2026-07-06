Bayer Leverkusen celebra parceria com Bola Pra Frente em Madureira A cerimônia também reservou um momento de homenagem a Jorginho

O Bayer Leverkusen oficializou nesta segunda-feira (6) uma parceria com o Instituto Bola Pra Frente, projeto social idealizado pelo tetracampeão mundial Jorginho, para investir na formação técnica e na qualificação profissional de jovens atendidos pela instituição. O lançamento ocorreu no Parque de Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Atualmente, o instituto beneficia mais de 500 alunos e, com o novo investimento, pretende dobrar sua capacidade de atendimento.

Leverkusen reforça relação histórica com o Brasil

A escolha do Brasil para a iniciativa faz parte da estratégia do Bayer Leverkusen de ampliar sua presença no país e fortalecer uma relação construída ao longo de décadas. Segundo o CEO do clube, o espanhol Fernando Carro, o vínculo vai além do histórico de jogadores brasileiros que defenderam a equipe.

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— O Brasil é um país importante no mundo e no futebol. O Bayer Leverkusen tem uma ligação histórica com este país: 24 jogadores brasileiros já vestiram nossa camisa. Tivemos campeões do mundo como Jorginho e Paulo Sérgio, e desenvolvemos projetos fundamentais com eles, como a Bayer Academy em São Paulo. Agora, apoiamos o Bola Pra Frente aqui no Rio — afirmou Carro.

Fernando Carro no evento do Bayer Leverkusen em Madureira (Foto: Lucas Moreira)

Jorginho celebra parceria com o clube que marcou sua carreira

A ligação entre o Leverkusen e o Brasil também passa pela trajetória de Jorginho. Revelado no futebol carioca, o ex-lateral iniciou sua carreira internacional no clube alemão e comemorou o investimento da equipe no projeto social criado por ele na Zona Norte do Rio.

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— Fico muito feliz. O Leverkusen foi meu primeiro clube na Alemanha e minha filha nasceu lá. Saber que, após tantos anos, as pessoas acreditam na minha palavra e no meu desejo de investir em vidas é maravilhoso. O Fernando (Carro) visitou a comunidade, andou pela região e se apaixonou pelo projeto. Esta parceria renderá muitos frutos e é apenas o início — disse Jorginho.

Mural representa a união entre Leverkusen e Brasil

A parceria também ganhou uma representação artística no Parque de Madureira. O muralista Igor Izy, de 30 anos, foi o responsável pela obra que reúne referências à história do Bayer Leverkusen — fundado em 1904 por funcionários da empresa Bayer — e elementos da cultura brasileira.

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Arte do Igor Izy no Parque de Madureira (Foto: Lucas Moreira)

Ex-aluno do Instituto Bola Pra Frente, Izy recebeu das mãos de Fernando Carro uma camisa 10 personalizada do Leverkusen e falou sobre a importância do projeto em sua trajetória.

— Conheci a arte dentro do Instituto Bola Pra Frente e vivo disso há mais de 15 anos. Sou muito grato ao Jorginho por essa iniciativa que transformou a minha vida. A obra traz características da Alemanha e do Brasil, com os troféus do time, a representatividade dos operários e as lendas que passaram por lá, como o próprio Jorginho.

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Muralista Igor Izy com a camisa do Bayer Leverkusen (Foto: Lucas Moreira)

Evento reuniu alunos, dirigentes e ex-jogadores

O lançamento da parceria contou com a participação dos alunos do instituto, dirigentes do Bayer Leverkusen e dos ex-jogadores Jorginho e Paulo Sérgio. Durante o evento, os jovens agradeceram aos convidados internacionais em inglês, destacando um dos pilares educacionais desenvolvidos pela instituição.

Após um café da manhã, o encontro foi encerrado com uma atividade entre os alunos e os dois campeões mundiais, marcando oficialmente o início da parceria.

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Jorginho joga bola com jovens no evento (Foto: Lucas Moreira)

Conheça o Instituto Bola Pra Frente

Fundado em 29 de junho de 2000 por Jorginho, o Instituto Bola Pra Frente é uma Organização da Sociedade Civil (OSC) que atua no Complexo do Muquiço, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A instituição utiliza o esporte e a cultura como ferramentas de desenvolvimento humano e oferece projetos esportivos, culturais, de qualificação profissional, educação ambiental e incentivo ao acesso ao ensino superior para famílias em situação de vulnerabilidade social.