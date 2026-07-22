Brasileiro, Pogba e ex-10 do Barça: o elenco que Filipe Luís tem à disposição no Monaco Ex-Flamengo trabalha com jogadores promissores e veteranos com trajetórias conhecidas

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Enquanto aguarda movimentações do Monaco por mais reforços na janela de transferências, Filipe Luís já trabalha com um elenco recheado de nomes conhecidos. O plantel do clube, que disputa a Ligue 1, primeira divisão francesa, conta com um jogador brasileiro, promessas com enorme potencial e atletas com passagens por gigantes europeus.

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Destaques do elenco de Filipe Luís no Monaco

Vanderson, o representante brasileiro

Até o momento, o único compatriota de Filipe Luís no time do Monaco é o lateral-direito Vanderson, de 25 anos, formado pelo Grêmio. O jogador, que já vai para o quinto ano consecutivo na equipe do Principado, não disputou a última Copa do Mundo pela Seleção Brasileira por estar lesionado. No entanto, deve voltar ao radar de Carlo Ancelotti e, quem sabe, evoluir ainda mais nas mãos de um técnico que executava a mesma função, ainda que do lado oposto, durante a carreira.

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Vanderson em ação pelo Monaco contra o Le Havre em jogo da última temporada da Ligue 1 (Foto: Miguel Medina / AFP)

Paul Pogba, craque em busca da redenção

Uma das grandes missões de Filipe Luís no novo cargo será recuperar o futebol do francês Paul Pogba, de 33 anos, campeão mundial em 2018 e ex-astro de Juventus e Manchester United. Após 18 meses afastado dos gramados devido à punição por doping, o meio-campista voltou a jogar com a camisa do Monaco na temporada passada. Foram apenas seis jogos, com o objetivo de recuperar o ritmo. Agora, parece mais pronto para retornar ao alto nível.

— Ele (Pogba) está seguindo o mesmo programa, os mesmos treinamentos que todos os jogadores. Espero que consiga alcançar o mesmo nível de condição física, porque, com a bola nos pés, ele é realmente muito bom. Ele está fazendo o melhor que pode e se esforçando ao máximo para estar em forma e ajudar a equipe — afirmou o treinador brasileiro após amistoso de pré-temporada.

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Paul Pogba exibe a camisa de número 8 em sua apresentação no Monaco (Foto: Frederic Dides / AFP)

Ansu Fati, o antigo "novo Messi"

Herdeiro da camisa 10 do Barcelona após a saída do ídolo argentino, Ansu Fati não correspondeu às altíssimas expectativas na Catalunha. Na última temporada, foi emprestado ao Monaco e teve bom desempenho, com 11 gols em 25 jogos no Campeonato Francês. O clube, então, resolveu contratá-lo em definitivo. Aos 23 anos e menos pressionado, o atacante quer continuar evoluindo e sonha com um retorno à seleção espanhola.

Ansu Fati celebra gol contra o Cádiz nos tempos de Barcelona (Foto: Lluis Gene / AFP)

Maghnes Akliouche, prodígio francês

O atacante de lado de campo Maghnes Akliouche, de 24 anos, é o jogador mais valioso do elenco do Monaco e vem de grande temporada, com seis gols e sete assistências na Ligue 1. O jovem integrou o grupo da França na Copa do Mundo, mas disputou apenas um jogo. Caso o clube do Principado consiga mantê-lo, apesar de visado no mercado, será peça fundamental para Filipe Luís.

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Maghnes Akliouche disputa bola com Josko Gvardiol em jogo entre Monaco e Manchester City (Foto: Frederic Dides / AFP)

Folarin Balogun, destaque e pivô de polêmica na Copa

Artilheiro do Monaco na última temporada, o atacante Folarin Balogun, de 25 anos, foi uma das principais peças dos Estados Unidos na Copa do Mundo, com três gols e uma assistência em quatro jogos. Ao mesmo tempo, acabou no centro de uma controvérsia ao ter a suspensão por cartão vermelho anulada pela Fifa após pedido do presidente americano Donald Trump. O goleador, claro, nada tem a ver com isso e retorna do Mundial ainda mais valorizado.

Balogun comemora gol marcado contra a Bósnia na Copa do Mundo (Foto Jamie Squire / AFP)

Mais nomes importantes

O elenco do Monaco ainda conta com várias outras alternativas de peso. Entre os mais experientes, estão os zagueiros Thilo Kehrer, ex-companheiro de Neymar no PSG, e Eric Dier, que defendeu a seleção inglesa por muitos anos. Outra peça conhecida é o meia russo Aleksandr Golovin, destaque na Copa do Mundo de 2018. O capitão é o volante suíço Denis Zakaria, um dos pilares da boa campanha da sua seleção no recém-finalizado Mundial. Por fim, em meio a vários jovens promissores, sobressai hoje o meio-campista Lamine Camara, senegalês de 22 anos.

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Com a janela de transferências em curso, o plantel deve sofrer modificações e especula-se que Filipe Luís tente levar para a França alguns de seus ex-jogadores no Flamengo. Por enquanto, porém, a contratação mais encaminhada do Monaco é o atacante Matthis Abline, de 23 anos, pelo qual o clube pretende pagar 30 milhões de euros (cerca de R$ 173,6 milhões) ao Nantes.

Filipe Luís aplaude jogadores durante treino do Monaco na pré-temporada (Foto: Divulgação / AS Monaco)

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Elenco completo do Monaco de Filipe Luís: