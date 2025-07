Paul Pogba foi apresentado nesta quinta-feira (3) como novo reforço do Monaco. O meio-campista, que não entra em campo há quase dois anos por conta de um caso polêmico de doping, celebrou a possibilidade de voltar aos gramados na próxima temporada.

continua após a publicidade

➡️ Monaco anuncia jogador que foi camisa 10 no Barcelona

- Tive uma boa conversa com o treinador, ele me disse onde e como eu poderia jogar no sistema dele. Também disse a ele que gostaria de estar lá para ver os vídeos da temporada passada e me adaptar bem. Para entender bem os movimentos dos jogadores, para que eu me sinta confortável quando chegar. Quando você é contratado por um time, você se compromete com tudo isso. Não tenho pressão para me impor - afirmou o central.

Em setembro de 2023, Pogba, à época na Juventus, testou positivo para testosterona após um duelo com a Udinese, pelo Campeonato Italiano. A substância é proibida no regulamento por impactar o aumento de massa magra e a melhora de recuperação muscular. A Corte Arbitral do Esporte (CAS) puniu o jogador por quatro anos, posteriormente reduzida para 18 meses. Apesar da liberação ocorrer em março, o atleta teve seu contrato rescindido pela Juve antes mesmo do período, e ficou livre no mercado, chegando sem custos ao clube do Principado.

continua após a publicidade

➡️ Em treino do Mundial, Real Madrid e Bayern de Munique prestam homenagens a Diogo Jota

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

👀 Em coletiva pelo Monaco, Pogba fala sobre superação após doping

Questionado na coletiva sobre a polêmica envolvendo a positivação para doping, Paul foi sincero e otimista ao visitar as memórias do caso e prever um futuro com a camisa monegasca.

continua após a publicidade

- Sou grato por tudo o que aconteceu. Isso me ajudou a crescer, a ver a vida real. Não tenho nada a ver com vingança contra ninguém. Disse a mim mesmo que queria que meus filhos me vissem jogar em campo. Hoje, estou super feliz por estar no Monaco. Tive momentos de dúvida em que, na minha cabeça, havia anjos e demônios. Foi difícil às vezes, mas minha esposa me disse que eu voltaria. Mantive a cabeça focada. Disse a mim mesmo: 'vai ficar tudo bem', que eu assinaria com um clube. Hoje, um objetivo foi alcançado e, no restante, com treino e a mesma mentalidade, vou voltar à forma. Me sinto como um garoto que acabou de assinar um contrato profissional pela primeira vez. Superdeterminado e muito ambicioso - relatou o jogador.

Paul Pogba foi apresentado pelo Monaco após problemas com doping na Itália (Foto: Frederic Dides/AFP)

No Monaco, Pogba vestirá a camisa 8 e deve passar por um processo de recuperação física após os longos meses de ausência dos gramados. O vínculo entre as partes terá duração de dois anos, expirando ao final do primeiro semestre de 2027.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.