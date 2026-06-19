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Promessa da seleção da França responde sobre transferência ao PSG: 'Eu entendo'

Maghnes Akliouche falou coma imprensa em coletiva

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 14:23
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Luis Enrique observa o jogo entre PSG e Metz, pelo Campeonato Francês
Luis Enrique observa PSG pelo Campeonato Francês (Foto: Jean-Christophe Verhaegen/AFP)

Um dos nomes mais cobiçados da próxima janela de transferências, Maghnes Akliouche evitou comentar os rumores sobre uma possível ida ao PSG. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (18), o atacante do Monaco afirmou que está concentrado exclusivamente na disputa da Copa do Mundo e preferiu não alimentar especulações sobre seu futuro.

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    Questionado sobre o interesse do clube parisiense, Akliouche reconheceu que o tema é inevitável, mas deixou claro que não pretende tratar do assunto enquanto estiver defendendo a seleção francesa.

    — Eu entendo que essa pergunta apareça, mas, neste momento, estou totalmente concentrado nesta Copa do Mundo. É a competição mais bonita que existe e estou muito feliz por fazer parte dela. Vamos manter o foco apenas nesse torneio — afirmou.

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    A postura do jogador está alinhada ao discurso adotado internamente por Didier Deschamps. O treinador pediu aos atletas que deixem em segundo plano as discussões sobre mercado e contratos durante o Mundial, para evitar distrações em meio à competição.

    Aos 24 anos, Akliouche vive um dos momentos mais importantes da carreira. Apesar da expectativa em torno de sua situação no mercado, ele sequer saiu do banco na vitória da França por 3 a 1 sobre Senegal, na estreia da equipe na Copa do Mundo.

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    Ainda assim, o atacante garantiu estar preparado para aproveitar qualquer oportunidade que surgir ao longo do torneio.

    — É um orgulho enorme estar aqui. Somos competidores e precisamos estar prontos para qualquer chance que aparecer. Temos que aproveitá-la. Claro que queremos jogar e ter minutos em campo, mas o mais importante é trabalhar e estar preparado, porque tudo pode acontecer em uma competição como essa — completou.

    Akliouche é tratado como uma das grandes promessas do futebol francês e aparece entre os principais alvos do mercado europeu para a próxima temporada. No entanto, ao menos publicamente, a prioridade do jogador parece estar longe das negociações: o objetivo é conquistar espaço entre os Bleus e ajudar a França na busca pelo tricampeonato mundial.

    Maghnes Akliouche na coletiva da seleção da França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Maghnes Akliouche na coletiva da seleção da França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    O que vem por aí para a França?

    Com a vitória na estreia contra Senegal, os franceses ficam na segunda posição do Grupo I. A Noruega bateu o Iraque por 4 a 1 e ocupa a primeira posição. O próximo jogo da França é na segunda-feira (22), contra o Iraque, às 18h (de Brasília).

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