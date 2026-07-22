Finalista da Copa do Mundo é alvo da Inter de Milão no mercado Clube italiano estuda fórmulas para oferecer um acordo ao Tottenham

Finalista da Copa do Mundo, o zagueiro Cuti Romero é alvo da Inter de Milão na janela de transferências para a próxima temporada. Neste momento, o clube italiano estuda a melhor fórmula pela contratação do defensor argentino que pertence ao Tottenham, segundo o "La Gazzetta dello Sport".

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Cuti Romero é avaliado em torno dos 50 milhões de euros e possui um salário proibitivo para a realidade da Inter de Milão. No entanto, o clube se agarra a vontade do jogador em se transferir e voltar a jogar uma Champions League novamente.

Além disso, Romero pode se ver sem espaço no Tottenham por conta das contratações de Marcos Senesi e Van Hecke antes da Copa do Mundo. No clube inglês, o argentino também perdeu o apoio dos torcedores após ter tratado de uma lesão no joelho em seu país natal visando a disputa do Mundial, enquanto os Spurs lutavam contra o rebaixamento na Premier League.

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Em meio a esse cenário, a Inter de Milão não descarta a possibilidade de oferecer um empréstimo com opção de compra ao Tottenham. O clube italiano não tem pressa para concluir a negociação, mas espera aproveitar a oportunidade para contratar um defensor consistente.

Romero comemora gol marcado pela Argentina contra o Egito pela Copa do Mundo (Foto: Elsa/AFP)

Inter de Milão mira outro jogador do Tottenham

Além de Romero, a Inter de Milão monitora a situação do lateral Djed Spence, que também pertence ao Tottenham, após a saída de Dumfries para o Real Madrid, segundo o portal italiano. No entanto, o inglês está valorizado após uma boa Copa do Mundo com a Inglaterra e que tem apenas 25 anos.

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