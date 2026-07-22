Palmeiras finaliza empréstimo de Luighi; veja valores e condição de venda Com a chegada de reforços, o atacante perdeu espaço no elenco alviverde

O Palmeiras acertou, nesta quarta-feira (22), o empréstimo do atacante Luighi ao New York City, dos Estados Unidos. O jogador já está no país, onde passará por exames médicos complementares antes de assinar contrato.

O Palmeiras acertou, nesta quarta-feira (22), o empréstimo do atacante Luighi ao New York City, dos Estados Unidos. O jogador já está no país, onde passará por exames médicos complementares antes de assinar contrato.

O acordo prevê o pagamento de US$ 300 mil (cerca de R$ 1,5 milhão, na cotação atual) ao Palmeiras pelo empréstimo, válido até dezembro, quando se encerra a temporada da Major League Soccer (MLS).

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O contrato também prevê uma opção de compra. Caso o New York City decida adquirir Luighi em definitivo, terá de pagar US$ 6 milhões por 80% dos direitos econômicos do atacante. A informação foi publicada inicialmente pela ESPN e confirmada pelo Lance!.

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Luighi pelo Palmeiras

Revelado nas categorias de base do Palmeiras, Luighi foi promovido ao elenco profissional em 2024 por Abel Ferreira. Desde então, disputou 45 partidas oficiais pelo clube, com cinco gols marcados e uma assistência.

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Na atual temporada, o atacante entrou em campo 18 vezes, na maioria delas saindo do banco de reservas, e marcou dois gols. Um deles foi na estreia do Palmeiras em 2026, na vitória sobre a Portuguesa, pelo Campeonato Paulista.

Com a chegada de reforços para o setor ofensivo, Luighi perdeu espaço no elenco e vê o empréstimo como uma oportunidade para ganhar mais minutos em campo. O contrato do atacante com o Palmeiras é válido até o fim de 2029.

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Luighi Foto: Reprodução/ Instagram

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