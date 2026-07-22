Manchester City anuncia renovação de Phil Foden até 2030 Jogador terá 13 anos de clube ao fim do novo contrato

O Manchester City anunciou nesta quarta-feira (22) a renovação de contrato de Phil Foden. Revelado nas categorias de base do clube, o meia-atacante assinou um novo vínculo válido até junho de 2030, com opção de extensão por mais uma temporada. A diretoria antecipou a renovação mesmo com o contrato anterior ainda em vigor até 2027.

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A renovação encerra meses de negociações entre as partes. Segundo o "The Athletic", as conversas aconteciam desde o fim de 2025, com participação da empresária Rafaela Pimenta na definição dos novos termos contratuais. O acordo foi oficializado poucos dias antes da viagem do Manchester City para a turnê de pré-temporada na Ásia.

Em entrevista aos canais oficiais do clube, Foden comemorou a permanência e destacou a ligação construída ao longo de toda a carreira com o City.

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– Comprometer meu futuro com o City significa tudo para mim. Jogar por este clube é tudo o que sempre quis fazer e é sempre uma honra vestir esta camisa. Sei o quanto fui privilegiado por fazer parte de um período histórico, com tantos títulos conquistados, mas estamos sempre olhando para frente e buscando vencer ainda mais. Só posso agradecer ao clube, à comissão técnica, aos meus companheiros e aos torcedores pela confiança. Espero retribuir isso por muitos anos – afirmou.

O meia também demonstrou entusiasmo por voltar a trabalhar com Enzo Maresca, que integrou a comissão técnica durante a temporada da conquista da tríplice coroa antes de retornar agora como treinador principal.

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– Estou ansioso para trabalhar novamente com o Enzo. Ele foi brilhante durante a temporada da Tríplice Coroa, era muito respeitado pelos jogadores e todos gostavam de trabalhar com ele. Tê-lo de volta é muito empolgante. Sei o quanto evoluí ao lado dos nossos treinadores e de um elenco de nível mundial. Agora, com muitos jogadores históricos seguindo outros caminhos, estou animado para esta nova fase da minha carreira – declarou.

Here to stay ✍️ pic.twitter.com/MkHy9wpHa3 — Manchester City (@ManCity) July 22, 2026

City aposta em Phil Foden para novo ciclo

A renovação acontece em um momento de transição no Manchester City. Após a saída de nomes importantes do elenco, como Bernardo Silva e John Stones, o clube vê em Foden um dos pilares para a próxima fase da equipe.

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Mesmo sem repetir o desempenho das temporadas anteriores, o inglês continua sendo tratado internamente como um dos jogadores mais importantes do elenco. Em 2025/26, disputou 50 partidas, marcou 10 gols e distribuiu sete assistências, números inferiores aos registrados em seu melhor momento, mas suficientes para manter a confiança da diretoria.

Phil Foden lamentando a derrota do Manchester City (Foto: Oli Scarff/AFP)

A temporada também foi marcada por dificuldades físicas e pela perda de espaço em alguns momentos. O meia ficou fora da convocação da Inglaterra para a Copa do Mundo e alternou entre a equipe titular e o banco de reservas ao longo da campanha. Ainda assim, o Manchester City optou por ampliar o vínculo antes mesmo do fim do contrato anterior.

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Desde a estreia no time principal, em novembro de 2017, Foden soma 369 partidas pelo clube, com 110 gols marcados. Ao longo desse período, conquistou 20 títulos, incluindo seis Premier Leagues, uma Champions League, três Copas da Inglaterra, cinco Copas da Liga Inglesa, uma Supercopa da Uefa, um Mundial de Clubes e três Supercopas da Inglaterra.

Depois de viver o auge na temporada 2023/24, quando foi eleito o melhor jogador da Premier League, o meia não conseguiu manter o mesmo rendimento nas duas campanhas seguintes. Problemas físicos e uma sequência irregular afetaram sua participação, além de contribuírem para a ausência na seleção inglesa durante a Copa do Mundo.

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Com parte do elenco ainda retornando das férias após o torneio de seleções, Foden será um dos jogadores mais experientes à disposição de Enzo Maresca durante a pré-temporada. O City embarca nos próximos dias para a Ásia, onde enfrentará Inter, K-League All Stars e Atlético de Madrid em amistosos preparatórios para 2026/27.

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