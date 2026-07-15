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Espanhóis repercutem fala de Bap a Filipe Luís: 'Não poupou'

Diario AS, da Espanha, repercutiu as críticas do gestor ao ex-treinador

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
15/07/2026 12:03
Supervisionado porNathalia Gomes,
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BAP durante entrevista à Flamengo TV
BAP durante entrevista à Flamengo TV (Foto: Reprodução)

As declarações de Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo, sobre a saída de Filipe Luís ganharam repercussão na imprensa espanhola. Em publicação nesta terça-feira (14), o "Diario AS" destacou que o dirigente "não poupou críticas" ao ex-treinador rubro-negro ao comentar os motivos que levaram à demissão do atual comandante do Monaco.

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    O jornal deu destaque às falas de Bap durante entrevista ao podcast "Barbacast", principalmente às críticas sobre a condução do departamento de futebol sob o comando de Filipe Luís. Para a publicação, o presidente rubro-negro foi direto ao afirmar que a troca no comando técnico ocorreu exclusivamente por decisão da diretoria.

    Ao reproduzir os principais trechos da entrevista, o Diario AS ressaltou que Bap descartou qualquer tipo de planejamento prévio para a mudança e enfatizou que a decisão foi exclusivamente sua. O periódico ainda destacou a declaração em que o dirigente afirmou que "não houve planejamento nenhum" para a troca de treinador e que não pretende voltar atrás na escolha.

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    • Jornal destaca críticas de Bap à gestão de Filipe Luís

    Na análise publicada, o veículo espanhol afirmou que o presidente do Flamengo "criticou a gestão da equipe principal durante as férias e enfatizou que a demissão de Filipe Luís se deve ao baixo desempenho". O texto também lembrou que, segundo Bap, o período sob o comando do ex-lateral registrou a pior sequência da equipe no Campeonato Brasileiro.

    Outro trecho destacado pelo Diario AS foi a cobrança feita pelo dirigente em relação ao comprometimento exigido de quem trabalha no clube. O jornal reproduziu a declaração de Bap de que "quem quer trabalhar no Flamengo tem que ser Flamengo 24 horas por dia, sete dias por semana", além da crítica de que interesses pessoais não podem se sobrepor aos da instituição.

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    Bap, do Flamengo fala sobre demissão de Filipe Luís
    Bap, do Flamengo fala sobre demissão de Filipe Luís (Foto: Reprodução)

    As manifestações repercutiram na Espanha pela ligação de Filipe Luís com o futebol do país. Antes de iniciar a carreira como treinador, o ex-lateral construiu boa parte de sua trajetória europeia defendendo o Atlético de Madrid, clube pelo qual conquistou títulos nacionais e internacionais e se tornou um dos jogadores mais identificados com a torcida.

    Apesar do tom crítico predominante, o Diario AS também registrou que Bap fez questão de reconhecer a importância de Filipe Luís para a história do Flamengo. O presidente afirmou ser grato pelo trabalho realizado e classificou o ex-treinador como "um dos maiores treinadores da história do clube", embora tenha reforçado que precisava tomar a decisão pensando no futuro da equipe.

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    O periódico ainda destacou os elogios feitos ao atual comandante rubro-negro, Leonardo Jardim. Entre os pontos mencionados, Bap apontou a evolução de Samuel Lino e atribuiu o desempenho do atacante à capacidade do treinador de adaptar jogadores e encontrar soluções para a equipe.

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