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Clube da Premier League busca contratação de dois jogadores do Real Madrid

Merengues aguardam ofertas para avaliar e tomar decisão

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 13:13
Atualizado há 1 minutos
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José Mourinho observa prancheta durante treino no Real Madrid
José Mourinho observa prancheta durante treino no Real Madrid (Foto: Divulgação)

O Fulham, da Premier League, tem conversas abertas com o Real Madrid pelas contratações de Gonzalo García e Franco Mastantuono. Segundo o "As", os nomes foram pedidos por Álvaro Arbeloa, que trabalhou na segunda metade da temporada passada como treinador do clube merengue, mas atualmente é técnico da equipe inglesa.

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O nome de Gonzalo García é tratado como prioridade no Fulham por ser um jogador que chegaria em definitivo. Neste momento, o clube inglês prepara uma oferta para seduzir o Real Madrid a vender uma das joias de sua base.

Nessa pré-temporada, Gonzalo García gostaria de tentar convencer José Mourinho a ganhar um espaço no elenco, mas a concorrência com Mbappé, Vini Jr e Endrick é grande. Além disso, a Premier League também é um sonho para o jovem, além de poder reencontrar um treinador que tem sua confiança

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Já com Mastantuono, o Fulham planeja oferecer um empréstimo com opção de compra, mas o Real Madrid não está disposto a perder o controle do argentino. Os merengues entender que o jovem de 18 anos ainda está para explodir e que pode contribuir muito no futuro.

Nesse momento, Mastantuono também enfrenta muita concorrência, como Arda Güler, Brahim Díaz e Rodrygo, que acelera seu retorno aos gramados. E além do Fulham, o Real Madrid também conta com os interesses de River Plate e do Como, da Itália.

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Gonzalo García é o único nome que pode deixar dinheiro nos cofres do Real Madrid nos próximos dias. Os merengues aguardam a oferta, enquanto o jogador planeja ter uma conversa com José Mourinho para avaliar a situação e, posteriormente, tomar uma decisão.

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