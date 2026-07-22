Clube da Premier League busca contratação de dois jogadores do Real Madrid
Merengues aguardam ofertas para avaliar e tomar decisão
O Fulham, da Premier League, tem conversas abertas com o Real Madrid pelas contratações de Gonzalo García e Franco Mastantuono. Segundo o "As", os nomes foram pedidos por Álvaro Arbeloa, que trabalhou na segunda metade da temporada passada como treinador do clube merengue, mas atualmente é técnico da equipe inglesa.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O nome de Gonzalo García é tratado como prioridade no Fulham por ser um jogador que chegaria em definitivo. Neste momento, o clube inglês prepara uma oferta para seduzir o Real Madrid a vender uma das joias de sua base.
Nessa pré-temporada, Gonzalo García gostaria de tentar convencer José Mourinho a ganhar um espaço no elenco, mas a concorrência com Mbappé, Vini Jr e Endrick é grande. Além disso, a Premier League também é um sonho para o jovem, além de poder reencontrar um treinador que tem sua confiança
Já com Mastantuono, o Fulham planeja oferecer um empréstimo com opção de compra, mas o Real Madrid não está disposto a perder o controle do argentino. Os merengues entender que o jovem de 18 anos ainda está para explodir e que pode contribuir muito no futuro.
Nesse momento, Mastantuono também enfrenta muita concorrência, como Arda Güler, Brahim Díaz e Rodrygo, que acelera seu retorno aos gramados. E além do Fulham, o Real Madrid também conta com os interesses de River Plate e do Como, da Itália.
Gonzalo García é o único nome que pode deixar dinheiro nos cofres do Real Madrid nos próximos dias. Os merengues aguardam a oferta, enquanto o jogador planeja ter uma conversa com José Mourinho para avaliar a situação e, posteriormente, tomar uma decisão.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
Futebol Internacional
Herói da Espanha, Ferran Torres pode estar de saída do Barcelona; PSG monitoraHá 1 hora
Futebol Internacional
Finalista da Copa do Mundo é alvo da Inter de Milão no mercadoHá 1 hora
Futebol Internacional
Manchester City anuncia renovação de Phil Foden até 2030Há 2 horas
Futebol Internacional
Novo técnico do Liverpool abre o jogo sobre o futuro de AlissonHá 2 horas
Futebol Internacional
Mendy vira 'incógnita' e tem futuro incerto no Real Madridapós temporada dramáticaHá 2 horas
Futebol Internacional
Antony abre o jogo sobre ausência na Copa do Mundo: 'Dei tudo de mim'Há 2 horas
Mais LANCE!