Convocado por Ancelotti se lesiona e se afasta da Copa do Mundo

Convocado por Ancelotti para defender a Seleção Brasileira nas Eliminatórias, Vanderson se lesionou no duelo entre PSG e Monaco. Com isso, o lateral-direito se vê distante da lista para os amistosos contra França e Croácia, em março, e também da Copa do Mundo.

Aos 11 minutos do primeiro tempo, Vanderson disputou uma bola com Nuno Mendes, mas caiu ao chão colocando a mão na região do músculo posterior da coxa esquerda. Imediatamente, o lateral brasileiro foi substituído faltando 10 dias para a próxima convocação de Ancelotti na Seleção Brasileira.

Vanderson foi chamado por Carlo Ancelotti na primeira convocação feita pelo treinador italiano na Seleção Brasileira para os jogos contra Equador e Paraguai. O lateral-direito chegou a ser chamado para os duelos com Chile e Bolívia, mas precisou ser cortado por conta de uma lesão na panturrilha, em agosto.

Nas últimas duas convocações, Vanderson também não esteve na lista por conta de uma outra lesão na coxa, que o afastou dos gramados por quase dois meses. Na temporada, o lateral-direito soma 22 jogos e duas assistências.

Wesley tem caminho aberto para ser chamado por Ancelotti

Com as lesões de Vanderson e de Militão, Wesley tem caminho aberto para ser chamado por Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia, na segunda quinzena de março. O ex-jogador do Flamengo foi lembrado em três das quatro listas do italiano na Seleção Brasileira.

