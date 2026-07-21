Europeus reagem a novo visual de Vini Jr: 'Irreconhecível' Craque apareceu ao lado de Virgínia Fonseca nesta segunda-feira (20)

O novo visual de Vini Jr. não chamou atenção apenas no Brasil. Depois de aparecer em fotos ao lado de Virginia Fonseca durante um evento em Goiânia, o atacante do Real Madrid também virou assunto na imprensa europeia e entre torcedores nas redes sociais.

Nas imagens, internautas repararam que o rosto do jogador parecia diferente em relação às últimas aparições públicas. A mudança gerou comentários imediatos no Brasil e também chegou à Espanha, onde Vini é acompanhado de perto por ser um dos principais nomes do Real Madrid.

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➡️Vini Jr aparece com novo visual após procedimento estético

O Portal LeoDias informou que Vini Jr. teria realizado uma harmonização no queixo em Goiânia. Segundo a publicação, o procedimento teria como objetivo dar mais projeção e definição ao contorno do rosto. O médico Alessandro Alarcão publicou uma foto com o jogador, confirmou que Vini Jr realizou um procedimento, mas não informou qual.

Nas redes sociais, europeus repercutiram a nova aparência do craque brasileiro. Veja os comentários abaixo:

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Vini Jr após realização de procedimento estético (Foto: Reprodução/Instagram)

Veja comentários sobre o novo visual de Vini Jr

Tradução: Bem, e com o tema do Vini Jr., eu devo admitir que pra mim ele sempre pareceu bonito e eu não percebo o que ele supostamente fez no rosto, a verdade.

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Tradução: Irreconhecível. Vini Jr surpreendeu a todos após se submeter a uma harmonização de queixo.

Tradução sobre o craque brasileiro: Sou o único que não vê o antes e depois na cirurgia do Vini Jr?

Tradução sobre o atacante brasileiro: Falando sério, não há nada de errado com a aparência do queixo dele, então não entendo por que ele fez isso.

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