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Europeus reagem a novo visual de Vini Jr: 'Irreconhecível'

Craque apareceu ao lado de Virgínia Fonseca nesta segunda-feira (20)

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 07:10
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Com o triunfo, Brasil se classifica em primeiro lugar na fase de grupos (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Vini Jr comemora gol pelo Brasil (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

O novo visual de Vini Jr. não chamou atenção apenas no Brasil. Depois de aparecer em fotos ao lado de Virginia Fonseca durante um evento em Goiânia, o atacante do Real Madrid também virou assunto na imprensa europeia e entre torcedores nas redes sociais.

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    • Nas imagens, internautas repararam que o rosto do jogador parecia diferente em relação às últimas aparições públicas. A mudança gerou comentários imediatos no Brasil e também chegou à Espanha, onde Vini é acompanhado de perto por ser um dos principais nomes do Real Madrid.

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    ➡️Vini Jr aparece com novo visual após procedimento estético

    O Portal LeoDias informou que Vini Jr. teria realizado uma harmonização no queixo em Goiânia. Segundo a publicação, o procedimento teria como objetivo dar mais projeção e definição ao contorno do rosto. O médico Alessandro Alarcão publicou uma foto com o jogador, confirmou que Vini Jr realizou um procedimento, mas não informou qual.

    Nas redes sociais, europeus repercutiram a nova aparência do craque brasileiro. Veja os comentários abaixo:

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    Vini Jr após realização de procedimento estético
    Vini Jr após realização de procedimento estético (Foto: Reprodução/Instagram)

    Veja comentários sobre o novo visual de Vini Jr

    Tradução: Bem, e com o tema do Vini Jr., eu devo admitir que pra mim ele sempre pareceu bonito e eu não percebo o que ele supostamente fez no rosto, a verdade.

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    Tradução: Irreconhecível. Vini Jr surpreendeu a todos após se submeter a uma harmonização de queixo.

    Tradução sobre o craque brasileiro: Sou o único que não vê o antes e depois na cirurgia do Vini Jr?

    Tradução sobre o atacante brasileiro: Falando sério, não há nada de errado com a aparência do queixo dele, então não entendo por que ele fez isso.

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