Herói da Espanha, Ferran Torres pode estar de saída do Barcelona; PSG monitora Jogador ainda tem um ano de contrato com o time blaugrana

O futuro de Ferran Torres no Barcelona voltou a entrar em pauta nas últimas semanas. Campeão do mundo com a Espanha e autor do gol do título sobre a Argentina na final da Copa do Mundo, o atacante passou a despertar forte interesse do PSG, cenário que colocou em dúvida uma renovação contratual.

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Com vínculo até junho de 2027, Ferran entrou no último ano completo de contrato sem um acordo para ampliar sua permanência. Segundo o jornal espanhol "Sport", as negociações esfriaram diante das diferenças entre as partes e do assédio de clubes europeus, especialmente do PSG, que apresentou um projeto esportivo e financeiro capaz de mudar o panorama da negociação.

A indefinição também afeta o planejamento do Barcelona para a temporada. A diretoria via o espanhol como uma peça importante para o futuro do ataque, principalmente diante das incertezas sobre a sequência de Lewandowski, mas agora trabalha com a possibilidade de negociar o jogador caso ele decida aceitar uma transferência.

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PSG entra forte na disputa por Ferran Torres

O interesse do PSG é tratado como o principal fator responsável por alterar o cenário. De acordo com o Sport, o clube francês fez contatos com o entorno do atacante e apresentou uma proposta considerada muito competitiva tanto no aspecto financeiro quanto esportivo.

Outro ponto que pesa a favor dos parisienses é a presença de Luis Enrique. O treinador conhece Ferran desde a seleção espanhola e, segundo o jornal francês "L'Équipe", conversou diretamente com o jogador para explicar qual seria seu papel dentro da equipe caso a transferência se concretize.

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O técnico vê no atacante um perfil capaz de atuar em diferentes funções do setor ofensivo, característica valorizada em seu modelo de jogo. Formado como ponta, Ferran também já foi utilizado como centroavante e falso 9 ao longo da carreira, tanto no Manchester City quanto no Barcelona.

Essa versatilidade aparece como um dos principais argumentos do PSG. Além da capacidade de atuar pelos dois lados do ataque, o espanhol também pode ocupar a referência ofensiva, oferecendo alternativas táticas em um elenco que busca manter o alto nível competitivo após mais uma temporada de sucesso.

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Enquanto isso, o Barcelona tenta convencer o atleta a permanecer. Entretanto, segundo a publicação espanhola, a proposta de renovação prevê condições semelhantes às atuais, sem aumento salarial significativo, cenário distante do que outros clubes estariam dispostos a oferecer.

Ferran Torres marcou o gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 sobre a Argentina (Foto: Franck Fife / AFP)

Internamente, o Barcelona continua considerando Ferran um jogador importante para Hansi Flick. Embora nem sempre seja titular absoluto, o atacante conquistou espaço dentro do elenco pela regularidade, capacidade de adaptação e entrega em diferentes funções ofensivas.

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Na última temporada, o desempenho individual também reforçou sua valorização no mercado. Atuando principalmente como centroavante, o espanhol marcou 21 gols e distribuiu três assistências em 49 partidas, números que representam uma das melhores temporadas de sua carreira.

Além das estatísticas, o momento ganhou ainda mais força após a Copa do Mundo. Mesmo sem ser titular durante grande parte da competição, Ferran decidiu a final contra a Argentina ao marcar, na prorrogação, o gol que garantiu o título mundial para a Espanha.

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A atuação aumentou ainda mais sua projeção internacional e reforçou a percepção de que pode ser decisivo em partidas importantes, algo destacado pelo L'Équipe ao analisar o perfil do atacante. Revelado pelo Valencia, o espanhol passou pelo Manchester City, onde trabalhou com Pep Guardiola, antes de chegar ao Barcelona em dezembro de 2021. Desde então, desenvolveu ainda mais sua capacidade de atuar em diferentes posições do ataque.

Naturalmente destro, também apresenta facilidade para finalizar com a perna esquerda, característica que amplia seu repertório ofensivo. Segundo a publicação, sua eficiência nas finalizações e a imprevisibilidade em campo fazem parte dos atributos que despertam o interesse do PSG.

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Silêncio aumenta indefinição

Apesar do avanço das conversas envolvendo outros clubes, Ferran ainda não tornou pública sua decisão sobre o futuro. Segundo o Sport, o atacante mantém a prioridade de analisar cuidadosamente o cenário antes de definir se permanecerá no Camp Nou ou buscará um novo desafio.

O silêncio do jogador passou a ser interpretado com preocupação pela diretoria blaugrana, que pretendia iniciar as tratativas pela renovação nos próximos meses. O clube adiou as negociações enquanto avaliava o planejamento ofensivo para a nova temporada, mas viu a situação mudar rapidamente após o crescimento do interesse de equipes do exterior.

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Caso Ferran manifeste o desejo de sair, o Barcelona já trabalha com a possibilidade de abrir negociações. Segundo o Sport, a diretoria considera cerca de 50 milhões de euros um valor mínimo para discutir uma transferência, embora reconheça que a situação contratual do atacante possa influenciar as conversas.

A possível saída também teria impacto direto no planejamento esportivo. Sem Ferran e diante das incertezas sobre Lewandowski, o Barcelona poderia ser obrigado a buscar reforços para o comando do ataque em um mercado reconhecidamente inflacionado para jogadores da posição.

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