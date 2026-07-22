Como as academias da La Liga moldaram a Espanha campeã do mundo 25 dos 26 jogadores campeões da Copa foram formados nas categorias de base de clubes de La Liga

O título da Espanha na Copa do Mundo reforçou a força de um modelo de formação desenvolvido ao longo de décadas no futebol espanhol. Dos 26 jogadores campeões do mundo, 25 passaram pelas categorias de base de clubes da La Liga, evidenciando o papel das academias no desenvolvimento da geração que também conquistou a Eurocopa de 2024.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

A única exceção foi o goleiro David Raya, que deixou a Espanha aos 16 anos para seguir a carreira na Inglaterra. Os demais atletas foram formados nas academias dos clubes da La Liga, resultado de um sistema voltado ao desenvolvimento técnico, tático e competitivo dos jogadores desde as categorias de base.

continua após a publicidade

Segundo a entidade, esse cenário é consequência de um trabalho contínuo de investimento na formação de atletas, baseado em metodologia, estrutura profissional e competições capazes de acelerar o amadurecimento esportivo dos jovens.

Plano nacional de La Liga fortaleceu as academias

Em 2022, a La Liga lançou o Plano Nacional para a Otimização e Melhoria das Academias, iniciativa criada para reunir e ampliar ações voltadas ao fortalecimento da formação de talentos no futebol espanhol.

continua após a publicidade

O projeto tem como objetivos elevar o nível esportivo das academias, profissionalizar suas estruturas e fortalecer a sustentabilidade dos clubes a longo prazo. Quatro anos depois, a conquista da Copa do Mundo pela Espanha aparece como um dos principais exemplos dos resultados obtidos pelo modelo.

Entre as iniciativas implementadas está a criação, em parceria com a "AENOR", da primeira certificação independente voltada exclusivamente para academias de futebol. O selo avalia critérios como desenvolvimento esportivo, profissionalização da gestão, formação integral dos atletas e políticas de proteção à infância.

continua após a publicidade

Além da estrutura das academias, a La Liga destaca o ambiente competitivo oferecido aos jovens jogadores. Antes de chegarem ao futebol profissional, muitos atletas acumulam cerca de 500 partidas oficiais, adquirindo experiência em diferentes níveis de competição.

Javier Tebas é presidente de La Liga desde 2013 (Foto: Reprodução / Instagram)

Outro diferencial apontado pela entidade é a metodologia de formação, baseada não apenas no aprimoramento técnico, mas também na compreensão do jogo, na tomada de decisões e na inteligência tática. O objetivo é preparar atletas capazes de se adaptar a diferentes modelos de jogo e desempenhar funções variadas dentro de campo.

continua após a publicidade

Competições aceleram desenvolvimento

A estrutura do futebol espanhol também contribui para esse processo. As equipes B dos clubes disputam regularmente o sistema nacional de ligas, enfrentando equipes adultas em competições semiprofissionais e profissionais.

Esse modelo permite que os jovens adquiram experiência competitiva antes da chegada ao mais alto nível. Na temporada 2026/27, por exemplo, Real Sociedad B e Celta Fortuna disputarão a La Liga Hypermotion, dando sequência ao processo de desenvolvimento de novos talentos.

continua após a publicidade

Para a La Liga, a combinação entre metodologia, estrutura, calendário competitivo e profissionalização das academias explica a formação de jogadores com qualidade técnica, inteligência tática, capacidade de adaptação e maturidade para atuar em diferentes contextos do futebol internacional.

A entidade destaca que esse modelo de desenvolvimento segue sendo uma das bases do sucesso do futebol espanhol, tanto nas competições de clubes quanto na seleção nacional, que voltou ao topo do futebol mundial com a conquista da Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.