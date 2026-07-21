Real Madrid de José Mourinho faz primeiro teste da pré-temporada contra o Alcorcón Real Madrid fará jogo-treino a portas fechadas em Valdebebas.

O Real Madrid dará o pontapé inicial em sua preparação para a nova temporada nesta sexta-feira. Conforme apurado pelo jornal espanhol Marca, a equipe sob o comando do técnico José Mourinho enfrentará o Alcorcón em um confronto de pré-temporada. O duelo terá formato de jogo-treino — e não de amistoso oficial — servindo de aquecimento para os dois elencos retomarem o ritmo de jogo.

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José Mourinho comanda seu primeiro teste à frente do Real Madrid na pré-temporada contra o Alcorcón (Foto: Reprodução / X)

A atividade será disputada a portas fechadas e com regras flexibilizadas para as comissões técnicas: haverá limite ilimitado de substituições, permitindo que os treinadores promovam os ajustes táticos e testes necessários ao longo dos 90 minutos.

Para o comandante merengue, o compromisso marca a primeira prova prática em seu retorno ao clube madrilenho, treze anos após sua saída em 2013. Contudo, Mourinho lidará com uma extensa lista de desfalques neste início de trabalho, uma vez que as principais estrelas do elenco estão de férias devido ao término recente da Copa do Mundo.

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Do outro lado, o duelo também reserva novidades para o Alcorcón. A partida será a estreia do técnico Fran Justo à frente do banco de reservas, ocupando o cargo deixado por Pablo Álvarez. Além do novo comandante, a equipe aproveita a ocasião para utilizar pela primeira vez o seu novo uniforme oficial, programado para ser apresentado nesta quinta-feira, um dia antes da partida.

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