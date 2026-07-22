Novo técnico do Liverpool abre o jogo sobre o futuro de Alisson
Goleiro brasileiro tem contrato até junho de 2027 com o clube inglês
Novo técnico do Liverpool, Andoni Iraola abriu o jogo sobre o futuro do goleiro Alisson no clube inglês. O brasileiro tem contrato até junho de 2027, e já despertou o interesse da Juventus nessa janela de transferências.
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- Estou muito satisfeito com a situação que temos neste momento na posição de goleiro. Alisson é alguém que também está num vestiário que perdeu algumas referências em termos de experiência. Acho que ele é alguém que definitivamente nos ajudará nesse processo de adaptação das novas contratações, dos novos jogadores, dos jogadores jovens. Precisamos de referências como Virgil (van Dijk), Alisson, Joe Gomez, jogadores que estão aqui há muito tempo.
Próximo de completar 34 anos, Alisson poderá assinar um pré-contrato com uma nova equipe a partir de janeiro caso não renove seu vínculo com o Liverpool. O atleta ainda tem mercado e interessados na Europa caso opte por permanecer no Velho Continente.
No entanto, Iraola deu a entender que Alisson não deve ser negociado nessa janela de transferências, mas sim permanecer no Liverpool por ao menos mais uma temporada. O veterano é uma das referências e disputará sua nona temporada com a camisa dos Reds.
Iraola pretende manter Alisson e Mac Allister no Liverpool
Em coletiva, Andoni Iraola também comentou sobre a situação do meia argentino Alexis Mac Allister, que desperta interesse de outros clubes europeus. No entanto, o espanhol foi claro ao abordar suas ideias sobre o elenco do Liverpool.
- Acho que Alexis tem sido um dos melhores jogadores do clube nos últimos anos e fez uma Copa do Mundo muito boa, então é normal que outros clubes queiram nossos melhores jogadores. Isso sempre acontece em outros mercados. Mas eu quero manter meus bons jogadores. Estou mais interessado em contratar novos jogadores do que em perder os que já temos aqui.
O Liverpool volta a campo pela Premier League no dia 23 de agosto, onde enfrentará o Newcastle, pela 1ª rodada da competição. Os Reds contam com Alisson, Mac Allister e mais reforços pedidos por Iraola na janela de transferências.
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