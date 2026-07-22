Astro do Real Madrid vira 'incógnita' e tem futuro incerto após temporada dramática Mendy convive com lesões e tem futuro ameaçado por novas contratações

Ferland Mendy iniciou a preparação do Real Madrid para a temporada 2026/27 cercado por dúvidas. Segundo o jornal "Diario AS", o lateral-esquerdo francês tornou-se uma incógnita dentro do elenco merengue após uma temporada marcada por lesões e pela forte concorrência na posição. Embora tenha dado um passo importante na recuperação ao voltar a correr no gramado de Valdebebas, o defensor ainda segue em trabalho individual e dificilmente estará à disposição antes de novembro.

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A evolução física representa uma notícia positiva para o Real Madrid, mas está longe de encerrar o debate sobre o futuro do jogador. Depois de disputar apenas nove partidas em toda a última temporada, Mendy perdeu espaço enquanto o clube reforçou o setor com novas opções. A chegada de Cucurella e a presença de Álvaro Carreras aumentaram a disputa pela lateral esquerda, fazendo com que o francês tenha pela frente uma das temporadas mais desafiadoras desde que desembarcou em Madri.

Recuperação anima, mas retorno de Mendy ainda está distante

O primeiro sinal concreto de evolução aconteceu durante um treinamento em Valdebebas. Após cumprir parte das atividades na academia, Mendy voltou ao gramado para realizar trabalhos de corrida pela primeira vez desde a cirurgia realizada em 11 de maio, em Lyon.

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A intervenção foi necessária após a grave lesão sofrida no tendão da coxa durante a reta final da temporada passada. Desde então, o lateral vem seguindo um cronograma específico de recuperação, sem participar das atividades com o restante do grupo.

Apesar da evolução, o cenário ainda exige cautela. O laudo médico elaborado após a cirurgia estabeleceu um período aproximado de cinco meses para recuperação completa, o que mantém a expectativa de retorno apenas durante o mês de novembro. Até lá, Mendy continuará realizando trabalhos individualizados enquanto o departamento médico acompanha sua evolução. Segundo o AS, o simples fato de o francês já conseguir correr no gramado é encarado internamente como um indicativo de que o processo de recuperação segue dentro do planejado.

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A última temporada representou o período mais complicado de Mendy desde sua chegada ao Real Madrid, em 2019. As constantes lesões limitaram sua participação a apenas nove jogos, totalizando 452 minutos em campo.

Mesmo com tão pouco tempo de jogo, o francês continuou sendo uma opção de confiança para partidas de maior exigência. Ele foi escolhido para iniciar os confrontos contra Manchester City e Bayern de Munique pela Champions League, justamente os compromissos mais importantes do calendário europeu do clube.

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Contra o City, permaneceu em campo durante o primeiro tempo da vitória por 3 a 0. Já diante do Bayern, atuou durante os 90 minutos do confronto de volta em Munique, sendo utilizado principalmente pela capacidade defensiva para conter Olise.

Mendy saindo de campo após lesão no duelo entre Real Madrid e Manchester City (Foto: Reprodução/X)

Poucas semanas depois daquela sequência, porém, a temporada chegou ao fim de maneira precoce. Na partida contra o Espanyol, pela 34ª rodada de La Liga, Mendy sofreu uma lesão no tendão reto femoral da perna direita logo nos minutos iniciais. O problema exigiu cirurgia e interrompeu qualquer possibilidade de retorno antes do encerramento da temporada.

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O histórico recente passou a gerar preocupação dentro do clube. Além da baixa minutagem, o lateral encerrou a temporada sem marcar gols ou distribuir assistências, desempenho que refletiu diretamente a dificuldade para manter uma sequência de jogos.

Disputa por posição no Real Madrid aumenta pressão sobre o francês

Se a recuperação física já representa um desafio por si só, a situação esportiva também ficou mais complexa para Mendy. Durante sua ausência, o Real Madrid ampliou a concorrência na lateral esquerda. A contratação de Cucurella adicionou mais um nome ao setor, enquanto Álvaro Carreras passou a integrar o elenco após o investimento feito pelo clube espanhol.

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O resultado é uma disputa entre três jogadores por espaço na posição. De acordo com o AS, o clube segue valorizando Mendy principalmente pela consistência defensiva construída ao longo das últimas temporadas. Sua experiência e capacidade de atuar em partidas de alto nível continuam sendo consideradas atributos importantes dentro do elenco.

Entretanto, a disponibilidade física tornou-se o principal obstáculo para o francês. Depois de uma sequência de problemas musculares, o Real Madrid entende que ele precisa demonstrar condições de suportar uma temporada completa antes de voltar a disputar espaço de maneira efetiva.

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A expectativa interna é de que a cirurgia reduza significativamente o risco de novas recaídas, mas somente o retorno às partidas permitirá avaliar se o problema foi definitivamente superado.

Outro fator citado pelo jornal espanhol envolve a situação contratual do defensor. Segundo o AS, apesar de o vínculo de Mendy ter sido renovado, o Real Madrid nunca oficializou publicamente o novo contrato, o que mantém certa indefinição sobre seu futuro.

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Ao mesmo tempo, uma eventual negociação também não aparece como uma operação simples. O AS destaca que as repetidas lesões reduziram o valor de mercado do lateral, tornando uma possível transferência menos atrativa neste momento.

Mesmo diante desse cenário, Mendy continua sendo visto como um atleta importante quando está em condições físicas ideais. Após sete temporadas no Real Madrid, o francês mantém prestígio dentro do vestiário pela postura discreta e pelo comprometimento com o grupo.

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