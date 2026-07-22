Igor Jesus começa temporada em alta e marca dois gols em dois jogos pelo Nottingham Forest Jogador abriu o placar para o clube inglês em amistoso contra o Blackburn

Igor Jesus vem despontando como um dos principais destaques do Nottingham Forest nesta pré-temporada e, nesta quarta-feira (22), o ex-Botafogo brilhou mais uma vez ao marcar seu segundo gol em dois amistosos de preparação. O atacante abriu o placar da vitória por 3 a 0 sobre o Blackburn Rovers, em Portugal. Três dias antes, também havia balançado as redes no triunfo por 2 a 0 sobre o Notts County, na estreia de Oliver Glasner no comando da equipe.

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Diante do Blackburn, Igor Jesus foi um dos jogadores mais participativos do primeiro tempo. Logo nos minutos iniciais, exigiu um corte providencial da defesa adversária e, pouco depois, acertou a trave. O atacante ainda desperdiçou uma oportunidade cara a cara com o goleiro, mas seguiu buscando o jogo até ser recompensado.

O lance do gol nasceu de uma arrancada de Jair Cunha. O zagueiro brasileiro invadiu a área e viu a jogada prosseguir após um rebote. Gibbs-White tentou concluir, mas a bola sobrou para Igor Jesus completar para as redes e abrir o marcador.

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Igor Jesus em ação pelo Nottingham Forest (Foto: Reprodução/X)

Contra o Notts County, Igor também foi o principal nome do primeiro tempo. Antes de marcar, obrigou o goleiro a fazer boa defesa em chute rasteiro e, na sequência, viu uma cabeçada ser salva praticamente sobre a linha. O gol saiu após passe de Gibbs-White, quando mostrou tranquilidade para finalizar na saída do goleiro.

Além de Igor Jesus, outros brasileiros ganham espaço no início do trabalho de Glasner

Jair Cunha foi um dos destaques da etapa inicial. Atuando na linha de três zagueiros utilizada por Oliver Glasner, o defensor mostrou personalidade para sair jogando e protagonizou a arrancada que originou o primeiro gol da partida. Morato também iniciou a partida e teve atuação segura na defesa. Embora pouco exigido, acompanhou a linha defensiva que praticamente não sofreu grandes sustos diante da equipe da Championship.

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Outro brasileiro em campo foi o goleiro John Victor, utilizado durante o segundo tempo. Com pouca participação graças ao controle exercido pelo Nottingham Forest na partida, ele praticamente não foi ameaçado pelo ataque adversário.

As vitórias sobre Notts County e Blackburn representam o primeiro contato do elenco com o trabalho de Oliver Glasner, contratado para comandar o Nottingham Forest na temporada 2026/27. Nos dois amistosos, o treinador optou por dividir a equipe em formações diferentes entre o primeiro e o segundo tempo, estratégia que permitiu dar minutos a praticamente todo o elenco.

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