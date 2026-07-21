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Rodrygo acelera recuperação e deve voltar antes do esperado ao Real Madrid

Atacante faz atividades internas no Real Madrid

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/07/2026 19:06
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Rodrygo comemora gol marcado pelo Real Madrid contra o Manchester City, pela Champions
Rodrygo comemora gol marcado pelo Real Madrid contra o Manchester City, pela Champions (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Quatro meses após sofrer uma uma grave lesão de ligamento e menisco do joelho direito, Rodrygo deve voltar antes do esperado ao Real Madrid. Segundo o "As", o atleta acelera sua recuperação e deve estar apto a vestir a camisa merengue em janeiro e não em março, como era previsto inicialmente.

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    Rodrygo não tem pressa para retornar aos gramados e tem como filosofia se recuperar plenamente para evitar o risco de recaídas. O atacante está sendo submetido a longas sessões de fisioterapia, reabilitação e exercícios na academia, o que fizeram com que o jogador recuperasse a mobilidade de seu joelho.

    Nas últimas semanas, Rodrygo caminha sem dificuldades, o que faz com que tenha uma vida normal fora do campo de futebol. Em meio a esse processo, o atleta deve receber alta médica em janeiro, embora não esteja claro quando o jogador estará com ritmo para encarar uma partida de alto rendimento.

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    Após uma viagem aos Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo, Rodrygo se reapresentou no Real Madrid no dia 13 de julho para se submeter a avaliação médica pelo departamento do clube. Além dos exercícios, o atacante acompanha treinamentos na beira do gramado.

    Com a saída de Carvajal, Rodrygo subiu na "escala" de capitães do Real Madrid e está atrás apenas de Valverde, Vini Jr e Courtois. Embora falte um longo caminho, o atleta mostra serviço para o novo técnico José Mourinho e sonha em recuperar uma posição na equipe quando estiver apto a entrar em campo após ter perdido espaço na última temporada.

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