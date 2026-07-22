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Dois jogadores devem deixar o Real Madrid nesta janela de transferência; entenda

Jogadores estão fora dos planos de Mourinho para a próxima temporada

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 07:30
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Raúl Asencio é acusado de pornografia infantil (Reprodução / Instagram)
Raúl Asencio deve deixar Real Madrid (Reprodução / Instagram)

O Real Madrid segue montando o planejamento da equipe para a temporada 2026-27 sob o comando de José Mourinho. Com o objetivo de equilibrar o elenco e abrir espaço para novos reforços, o clube não deve contar com as jovens promessas Raúl Asencio e Franco Mastantuono para a próxima temporada, já que os atletas não fazem parte dos planos do treinador português e devem buscar novos destinos nesta janela de transferências.

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Raúl Asencio deve dar adeus ao Real Madrid

Raul Asencio atua defesivamente pelo Real Madrid contra o Leganés, por LA LIGA (Foto: Oscar del Pozo/AFP) substitudo de Rudiger após lesão
Raul Asencio atua defesivamente pelo Real Madrid contra o Leganés, por LA LIGA (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

A situação do zagueiro Raúl Asencio, de 23 anos, parece ser a mais definitiva. Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências, o jogador já foi comunicado pessoalmente por Mourinho de que não será utilizado na próxima temporada. O jogador, que já não vinha tendo muito espaço no time titular e chegou a ter conflitos com a comissão técnica pela baixa minutagem, deve receber ainda menos oportunidades por causa da recente contratação do zagueiro francês Konaté, que chega para brigar pela titularidade no setor defensivo.

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Cria das categorias de base do clube, Asencio chegou a ter uma sequência importante na última temporada, disputando 57 partidas ao lado de Antonio Rüdiger. No entanto, o defensor perdeu espaço e prestígio após o Mundial de Clubes, apresentando uma queda de rendimento que o colocou na lista de negociáveis. O Beşiktaş, da Turquia, já apresentou uma proposta formal de 20 milhões de euros (cerca de R$ 116 milhões) para contratar o atleta, mas o Real Madrid estipulou o valor de 50 milhões de euros para liberá-lo definitivamente.

Mastantuono pode ser emprestado

Mastantuono - Real Madrid
Franco Mastantuono em ação pelo Real Madrid (Foto: Alberto Gardin/AFP)

No caso do meia-atacante argentino Franco Mastantuono, a saída pode ser por causa da grande quantidade de opções do setor ofensivo madrilenho. Considerado uma das maiores apostas para o futuro do clube, o jovem de 18 anos encontra dificuldades para conseguir espaço diante da forte concorrência no meio-campo e no ataque. De acordo com a imprensa espanhola, Mourinho entende que a permanência do atleta no Santiago Bernabéu agora poderia estagnar seu desenvolvimento técnico.

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A ideia inicial da diretoria, noticiada pela rádio COPE, seria buscar um empréstimo para equipes que disputem competições europeias, permitindo que Mastantuono acumule minutos e mais experiência antes de retornar à capital espanhola. Contudo, a possibilidade de uma transferência definitiva não é descartada caso surja uma proposta irrecusável. Recentemente, o nome do argentino foi vinculado à Fiorentina, da Itália, que demonstrou interesse em ampliar sua parceria com o Real Madrid e contratar a joia argentina.

Elenco do Real Madrid pode ser reformulado por Mourinho

A saída da dupla faz parte da estratégia de José Mourinho para "limpar" o elenco e focar em jogadores que se encaixem em seu sistema tático. Enquanto o Real Madrid define os últimos detalhes das saídas, o clube monitora o mercado em busca de outras peças pontuais, mantendo o foco em nomes que possam ajudar o clube a voltar a conquistar títulos e ajudar na hegemonia merengue no futebol europeu após o ciclo da Copa do Mundo.

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