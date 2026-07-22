Dois jogadores devem deixar o Real Madrid nesta janela de transferência; entenda
Jogadores estão fora dos planos de Mourinho para a próxima temporada
O Real Madrid segue montando o planejamento da equipe para a temporada 2026-27 sob o comando de José Mourinho. Com o objetivo de equilibrar o elenco e abrir espaço para novos reforços, o clube não deve contar com as jovens promessas Raúl Asencio e Franco Mastantuono para a próxima temporada, já que os atletas não fazem parte dos planos do treinador português e devem buscar novos destinos nesta janela de transferências.
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Raúl Asencio deve dar adeus ao Real Madrid
A situação do zagueiro Raúl Asencio, de 23 anos, parece ser a mais definitiva. Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências, o jogador já foi comunicado pessoalmente por Mourinho de que não será utilizado na próxima temporada. O jogador, que já não vinha tendo muito espaço no time titular e chegou a ter conflitos com a comissão técnica pela baixa minutagem, deve receber ainda menos oportunidades por causa da recente contratação do zagueiro francês Konaté, que chega para brigar pela titularidade no setor defensivo.
Cria das categorias de base do clube, Asencio chegou a ter uma sequência importante na última temporada, disputando 57 partidas ao lado de Antonio Rüdiger. No entanto, o defensor perdeu espaço e prestígio após o Mundial de Clubes, apresentando uma queda de rendimento que o colocou na lista de negociáveis. O Beşiktaş, da Turquia, já apresentou uma proposta formal de 20 milhões de euros (cerca de R$ 116 milhões) para contratar o atleta, mas o Real Madrid estipulou o valor de 50 milhões de euros para liberá-lo definitivamente.
Mastantuono pode ser emprestado
No caso do meia-atacante argentino Franco Mastantuono, a saída pode ser por causa da grande quantidade de opções do setor ofensivo madrilenho. Considerado uma das maiores apostas para o futuro do clube, o jovem de 18 anos encontra dificuldades para conseguir espaço diante da forte concorrência no meio-campo e no ataque. De acordo com a imprensa espanhola, Mourinho entende que a permanência do atleta no Santiago Bernabéu agora poderia estagnar seu desenvolvimento técnico.
A ideia inicial da diretoria, noticiada pela rádio COPE, seria buscar um empréstimo para equipes que disputem competições europeias, permitindo que Mastantuono acumule minutos e mais experiência antes de retornar à capital espanhola. Contudo, a possibilidade de uma transferência definitiva não é descartada caso surja uma proposta irrecusável. Recentemente, o nome do argentino foi vinculado à Fiorentina, da Itália, que demonstrou interesse em ampliar sua parceria com o Real Madrid e contratar a joia argentina.
Elenco do Real Madrid pode ser reformulado por Mourinho
A saída da dupla faz parte da estratégia de José Mourinho para "limpar" o elenco e focar em jogadores que se encaixem em seu sistema tático. Enquanto o Real Madrid define os últimos detalhes das saídas, o clube monitora o mercado em busca de outras peças pontuais, mantendo o foco em nomes que possam ajudar o clube a voltar a conquistar títulos e ajudar na hegemonia merengue no futebol europeu após o ciclo da Copa do Mundo.
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