O brasileiro Juliano Belletti, campeão do mundo em 2002, deve seguir no comando do Barcelona B na próxima temporada. De acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o clube catalã decidiu manter o técnico brasileiro no time reserva mesmo após a filial não ter conseguido o acesso à terceira divisão espanhola. As conversas já estão avançadas, e o acordo é tratado internamente como certo.

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Belletti foi contratado em maio de 2025 para comandar o Barcelona B na temporada 2025/26, após uma temporada de sucesso no comando do Juvenil A (sub-19) – incluindo o título da Youth League. O time reserva chegou à última rodada dependendo de outros resultados para se classificar aos playoffs de acesso, mas não conseguiu. Com isso, a equipe continuará na quarta divisão espanhola na próxima temporada.

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Em declarações após o término da temporada, Belletti deixou clara sua intenção de permanecer no clube catalão.

– Isso é assunto para os diretores. Meu trabalho é trazer os jogadores para a realidade do futebol competitivo. Dessa forma, posso continuar como treinador, trabalhando para prepará-los melhor para o time principal. O bom é que Flick gosta de jogadores jovens, que entendem o contexto – afirmou o técnico.

Belletti comanda treino do Barcelona Sub-20 no CT do Fluminense (Foto: Divulgação/Barcelona)

Fontes do Barcelona confirmaram ao Mundo Deportivo que, se houver alguma mudança, será por vontade expressa do próprio Belletti. O clube entende que não foi uma temporada fácil para a filial. A equipe sofreu com lesões de jogadores-chave – como Jofre Torrents, Guille Fernández e Dani Rodríguez – e também com as constantes convocações de atletas para o time principal comandado por Hansi Flick.

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Primeiro técnico brasileiro da história do Barcelona em qualquer categoria

Belletti assumiu o comando do Juvenil A em 2024 e se tornou o primeiro técnico brasileiro da história do Barcelona em qualquer categoria. Em sua primeira temporada à frente da equipe sub-19, conquistou a tríplice coroa da categoria: Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Uefa Youth League.

O bom desempenho lhe rendeu a promoção ao Barcelona B em maio de 2025. Agora, aos 49 anos, o ídolo do clube – autor do gol do título da Champions League de 2006 – terá a chance de dar sequência ao seu trabalho nas categorias de base do clube catalão.

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