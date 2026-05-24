Antonio Conte anuncia saída do Napoli: 'Não consegui unir o time'
Treinador italiano confirma adeus em coletiva ao lado do presidente De Laurentiis
A passagem de Antonio Conte pelo comando técnico do Napoli chegou ao fim de forma oficial. Em entrevista coletiva realizada neste domingo (24), logo após a vitória sobre a Udinese pela última rodada da Série A italiana, o treinador confirmou o seu adeus ao clube. Ao lado do presidente Aurelio De Laurentiis, Conte expôs as motivações para sua decisão, tomada há cerca de um mês.
Ao longo de dois anos de trabalho, Antonio Conte liderou o Napoli em uma campanha vitoriosa que rendeu um título do Campeonato Italiano (Scudetto), uma Supercopa e um vice-campeonato nacional na atual temporada. O presidente De Laurentiis chegou a comparar as conquistas com os feitos históricos da era Maradona, mas o sucesso em campo não foi suficiente para sustentar a relação do treinador com o ambiente.
Em um tom franco, Conte admitiu que a falta de coesão nos bastidores minou o seu trabalho e a sua energia.
"A decisão foi minha. Eu entendi uma coisa sobre o Napoli: não consegui unir o time. E se isso não acontece, não há como lutar. Senti muita animosidade. O Napoli precisa que certas pessoas se afastem. Falhei nesse aspecto; desisti e, como as coisas não podem ser mudadas, agradeço a De Laurentiis e sua família por me apresentarem ao ambiente napolitano. Foi uma experiência maravilhosa", declarou o treinador.
Conte também revelou incômodo com a pressão da imprensa e com dinâmicas complicadas envolvendo reforços que não conseguiram se integrar ao elenco. O técnico italiano mencionou um momento crítico após uma partida contra o Bologna, em que temeu que o trabalho desmoronasse, mas optou por encarar o problema para evitar que o "navio afundasse" antes do fim da temporada.
Durante a coletiva, o presidente Aurelio De Laurentiis, conhecido por seu estilo falastrão, detalhou os bastidores da decisão de Conte. O dirigente relatou que o treinador já demonstrava exaustão emocional há algum tempo, motivada pelas altas exigências do cargo e pelas limitações orçamentárias do clube frente aos gigantes europeus.
De Laurentiis revelou que pediu para Conte refletir, mas aceitou a decisão do amigo. Mesmo assim, deixou as portas abertas até o último momento: "Se você mudar de ideia, me avise, mesmo no último minuto".
Com a saída confirmada, o mandatário do Napoli agora volta as atenções para o mercado em busca de um substituto. O presidente garantiu que o elenco atual é forte e capaz de se manter competitivo e evitou confirmar nomes para o cargo, afirmando que aguardará o desfecho de outras negociações no mercado europeu para começar a analisar as opções. Na imprensa italiana, o nome de Massimiliano Allegri desponta como um dos possíveis candidatos para assumir a equipe na próxima temporada.
