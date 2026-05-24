menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Antonio Conte anuncia saída do Napoli: 'Não consegui unir o time'

Treinador italiano confirma adeus em coletiva ao lado do presidente De Laurentiis

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/05/2026
17:39
Favorite o Lance! no Google
Antonio Conte reage a lance de Napoli x Milan (Foto: Carlo Hermann / AFP)
imagem cameraAntonio Conte reage a lance de Napoli x Milan (Foto: Carlo Hermann / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A passagem de Antonio Conte pelo comando técnico do Napoli chegou ao fim de forma oficial. Em entrevista coletiva realizada neste domingo (24), logo após a vitória sobre a Udinese pela última rodada da Série A italiana, o treinador confirmou o seu adeus ao clube. Ao lado do presidente Aurelio De Laurentiis, Conte expôs as motivações para sua decisão, tomada há cerca de um mês.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ao longo de dois anos de trabalho, Antonio Conte liderou o Napoli em uma campanha vitoriosa que rendeu um título do Campeonato Italiano (Scudetto), uma Supercopa e um vice-campeonato nacional na atual temporada. O presidente De Laurentiis chegou a comparar as conquistas com os feitos históricos da era Maradona, mas o sucesso em campo não foi suficiente para sustentar a relação do treinador com o ambiente.

continua após a publicidade

Em um tom franco, Conte admitiu que a falta de coesão nos bastidores minou o seu trabalho e a sua energia.

"A decisão foi minha. Eu entendi uma coisa sobre o Napoli: não consegui unir o time. E se isso não acontece, não há como lutar. Senti muita animosidade. O Napoli precisa que certas pessoas se afastem. Falhei nesse aspecto; desisti e, como as coisas não podem ser mudadas, agradeço a De Laurentiis e sua família por me apresentarem ao ambiente napolitano. Foi uma experiência maravilhosa", declarou o treinador.

Conte também revelou incômodo com a pressão da imprensa e com dinâmicas complicadas envolvendo reforços que não conseguiram se integrar ao elenco. O técnico italiano mencionou um momento crítico após uma partida contra o Bologna, em que temeu que o trabalho desmoronasse, mas optou por encarar o problema para evitar que o "navio afundasse" antes do fim da temporada.

continua após a publicidade
Antonio Conte a beira do campo (Foto: ADRIAN DENNIS / AFP)
Antonio Conte a beira do campo (Foto: ADRIAN DENNIS / AFP)

Durante a coletiva, o presidente Aurelio De Laurentiis, conhecido por seu estilo falastrão, detalhou os bastidores da decisão de Conte. O dirigente relatou que o treinador já demonstrava exaustão emocional há algum tempo, motivada pelas altas exigências do cargo e pelas limitações orçamentárias do clube frente aos gigantes europeus.

De Laurentiis revelou que pediu para Conte refletir, mas aceitou a decisão do amigo. Mesmo assim, deixou as portas abertas até o último momento: "Se você mudar de ideia, me avise, mesmo no último minuto".

Com a saída confirmada, o mandatário do Napoli agora volta as atenções para o mercado em busca de um substituto. O presidente garantiu que o elenco atual é forte e capaz de se manter competitivo e evitou confirmar nomes para o cargo, afirmando que aguardará o desfecho de outras negociações no mercado europeu para começar a analisar as opções. Na imprensa italiana, o nome de Massimiliano Allegri desponta como um dos possíveis candidatos para assumir a equipe na próxima temporada.

Aurelio de Laurentiis expressou seus sentimentos às vítimas do acidente
Aurelio de Laurentiis é presidente do Napoli (Foto: Reprodução)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias