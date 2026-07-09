Dê suas notas: Mbappé brilha mais uma vez e França elimina Marrocos na Copa do Mundo
Mbappé perde pênalti mas decide na segunda etapa e cola na artilharia da Copa do Mundo
A França confirmou o favoritismo e garantiu vaga nas semifinais da Copa do Mundo. Nesta quinta-feira (9), os Bleus venceram o Marrocos por 2 a 0, no estádio de Boston, em duelo válido pelas quartas de final. Mbappé, que desperdiçou um pênalti na primeira etapa, se redimiu com um golaço após o intervalo, enquanto Dembélé fechou o placar.
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Mbappé perde pênalti, se redime com golaço, e França vence Marrocos na Copa do Mundo
Superior durante praticamente toda a partida, a equipe comandada por Didier Deschamps controlou as ações, criou as melhores oportunidades e pouco sofreu diante de um Marrocos que apostou na forte marcação e nos contra-ataques, mas encontrou dificuldades para ameaçar o goleiro Maignan.
E o Lance! quer saber a sua opinião: quais notas você dá para os jogadores de França e Marrocos neste confronto? Vote e avalie o desempenho dos atletas após a classificação francesa para as semifinais da Copa do Mundo.
➡️Mbappé perde pênalti, se redime com golaço, e França vence Marrocos na Copa do Mundo
Dê suas notas:
França
Marrocos
✅ FICHA TÉCNICA
França 2 x 0 Marrocos
🏆 Copa do Mundo — quartas de final
📆 Data e horário: quinta-feira, 9 de julho, às 17h
📍 Local: Estádio de Boston, Boston (EUA)
🥅 Gols: Mbappé, 14'/2ºT; Dembélé, 20'/2ºT
⚽ ESCALAÇÕES
🔵⚪🔴 França
Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Koné (Zaïre-Emery), Rabiot e Olise; Dembélé, Doué (Barcola) e Mbappé (Mateta).
Técnico: Didier Deschamps.
🔴🟢 Marrocos
Bono; Hakimi, Diop, Salah-Eddine (El Ouahdi) e Mazraoui; Bouaddi (Amrabat), El Aynaoui, Ounahi, El Khannouss (Rahimi) e Talbi (Sbaï); Brahim Díaz (Yassine).
Técnico: Mohamed Ouahbi.
Artilharia da Copa do Mundo
Veja a artilharia da Copa do Mundo de 2026:
- Lionel Messi (Argentina) – 8 gols
- Kylian Mbappé (França) – 8 gols
- Erling Haaland (Noruega) – 7 gols
- Harry Kane (Inglaterra) – 6 gols
- Ousmane Dembélé (França) – 5 gols
- Vinícius Júnior (Brasil) – 4 gols
- Julián Quiñones (México) – 4 gols
- Jude Bellingham (Inglaterra) – 4 gols
- Mikel Oyarzabal (Espanha) – 4 gols
- Ismaïla Sarr (Senegal) – 4 gols
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