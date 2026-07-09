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Dê suas notas: Mbappé brilha mais uma vez e França elimina Marrocos na Copa do Mundo

Mbappé perde pênalti mas decide na segunda etapa e cola na artilharia da Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 19:16
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Mbappé comemora gol de braços abertos, em partida contra o Marrocos na Copa do Mundo
Mbappé comemora gol contra o Marrocos na Copa do Mundo (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

A França confirmou o favoritismo e garantiu vaga nas semifinais da Copa do Mundo. Nesta quinta-feira (9), os Bleus venceram o Marrocos por 2 a 0, no estádio de Boston, em duelo válido pelas quartas de final. Mbappé, que desperdiçou um pênalti na primeira etapa, se redimiu com um golaço após o intervalo, enquanto Dembélé fechou o placar.

  • O atacante francês número 10, Kylian Mbappé (à direita), comemora o primeiro gol de sua equipe com o companheiro de equipe, o atacante número 20, Desiré Doué, durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre França e Marrocos, no Estádio de Boston, em Foxborough

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    E o Lance! quer saber a sua opinião: quais notas você dá para os jogadores de França e Marrocos neste confronto? Vote e avalie o desempenho dos atletas após a classificação francesa para as semifinais da Copa do Mundo.

    ➡️Mbappé perde pênalti, se redime com golaço, e França vence Marrocos na Copa do Mundo

    Dê suas notas:

  • O atacante francês número 10, Kylian Mbappé (à direita), comemora o primeiro gol de sua equipe com o companheiro de equipe, o atacante número 20, Desiré Doué, durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre França e Marrocos, no Estádio de Boston, em Foxborough

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    Mbappé comemora gol na partida da França contra Marrocos
    Mbappé comemora gol na partida da França contra Marrocos (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    França 2 x 0 Marrocos
    🏆 Copa do Mundo — quartas de final

    📆 Data e horário: quinta-feira, 9 de julho, às 17h
    📍 Local: Estádio de Boston, Boston (EUA)
    🥅 Gols: Mbappé, 14'/2ºT; Dembélé, 20'/2ºT

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    ⚽ ESCALAÇÕES

    🔵⚪🔴 França
    Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Koné (Zaïre-Emery), Rabiot e Olise; Dembélé, Doué (Barcola) e Mbappé (Mateta).
    Técnico: Didier Deschamps.

    🔴🟢 Marrocos
    Bono; Hakimi, Diop, Salah-Eddine (El Ouahdi) e Mazraoui; Bouaddi (Amrabat), El Aynaoui, Ounahi, El Khannouss (Rahimi) e Talbi (Sbaï); Brahim Díaz (Yassine).
    Técnico: Mohamed Ouahbi.

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    Artilharia da Copa do Mundo

    Veja a artilharia da Copa do Mundo de 2026:

      1.
    1. Lionel Messi (Argentina) – 8 gols
      2. 2.
    2. Kylian Mbappé (França) – 8 gols
      3. 3.
    3. Erling Haaland (Noruega) – 7 gols
      4. 4.
    4. Harry Kane (Inglaterra) – 6 gols
      5. 5.
    5. Ousmane Dembélé (França) – 5 gols
      6. 6.
    6. Vinícius Júnior (Brasil) – 4 gols
      7. 7.
    7. Julián Quiñones (México) – 4 gols
      8. 8.
    8. Jude Bellingham (Inglaterra) – 4 gols
      9. 9.
    9. Mikel Oyarzabal (Espanha) – 4 gols
      10. 10.
    10. Ismaïla Sarr (Senegal) – 4 gols

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