Meia do Marrocos se torna o 2° mais jovem em quartas de Copa, atrás de Pelé Jogador do Lille, Bouaddi conquistou espaço como titular na Copa do Mundo aos 18 anos

Bouaddi escreveu seu nome na história da Copa do Mundo assim que o juiz deu o apito inicial do duelo entre Marrocos e França, pelas quartas de final. Escalado como titular na partida desta quinta-feira (9), o meia de apenas 18 anos e 280 dias tornou-se o segundo jogador mais jovem de todos os tempos a disputar uma partida nesta fase do torneio, de acordo com dados da Opta.

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O recorde continua pertencendo a Pelé. Na Copa do Mundo de 1958, o Rei entrou em campo nas quartas de final contra o País de Gales com 17 anos e 239 dias. Na ocasião, marcou o único gol da vitória brasileira por 1 a 0, tornando-se também o jogador mais jovem da história a balançar as redes em um Mundial, marca que permanece intacta.

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A presença de Bouaddi entre os titulares reforça a nova geração que vem colocando Marrocos em evidência no futebol internacional. Depois da campanha histórica na Copa do Mundo de 2022, quando terminou na quarta colocação e surpreendeu o mundo ao se tornar a primeira seleção africana a alcançar uma semifinal, os marroquinos voltam a figurar entre as oito melhores equipes do torneio, mostrando que também estão produzindo uma nova safra para herdar esse bom momento do país no futebol.

Bouaddi em ação contra a França na Copa do Mundo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

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Eliminação nas quartas e legado sendo escrito

O desafio diante da França, uma das principais favoritas ao título, terminou nas quartas de final. A seleção marroquina foi derrotada por 2 a 0, com gols de Mbappé e Dembélé, mas deixou a Copa do Mundo de cabeça erguida. Independentemente da eliminação, a equipe confirmou que a campanha histórica de 2022 não foi um feito isolado e reforçou sua posição entre as principais potências emergentes do futebol mundial.

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