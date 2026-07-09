Quem a França pega na semifinal da Copa? Veja data e horário do jogo Seleção francesa avança e aguarda o vencedor de Espanha x Bélgica

A seleção da França garantiu sua vaga na semifinal da Copa do Mundo de 2026. Os franceses carimbaram o passaporte para a próxima fase ao vencerem Marrocos por 2 a 0, com gols de Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé. Agora, a equipe comandada por Didier Deschamps se prepara para o penúltimo degrau rumo ao sonho do tricampeonato mundial.

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Mbappé comemora gol na partida da França contra Marrocos pelas quartas de final da Copa do Mundo (Foto: Odd Anderson / AFP)

Quem é o adversário da França na semifinal?

A França vai enfrentar o vencedor do confronto entre Espanha e Bélgica, que medem forças nesta sexta-feira (10), às 16h (de Brasília). O clássico europeu promete um duelo de alto nível tático: de um lado, a consistência e posse de bola da Fúria espanhola; de outro, a verticalidade e a força física dos Diabos Vermelhos belgas.

Quem avançar desse embate terá a dura missão de parar o ataque francês liderado por Mbappé, que vive fase iluminada e quebra recordes a cada partida no torneio.

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Data e horário do próximo jogo da França

A Fifa já definiu o cronograma para a reta final do torneio nos Estados Unidos, México e Canadá. O duelo da França na semifinal da Copa está agendado para a próxima semana.

Data : Terça-feira, 14 de julho de 2026

: Terça-feira, 14 de julho de 2026 Horário : 16h (horário de Brasília)

: 16h (horário de Brasília) Onde assistir: A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV (no YouTube e Prime Video) e pelos canais Sportv e TV Globo.

O caminho até a semifinal

A campanha dos franceses até o grupo dos quatro melhores times do planeta foi sólida e incontestável. Na primeira fase eliminatória do mata-mata, os comandados de Deschamps despacharam a seleção do Paraguai. Na sequência, mediram forças contra Marrocos nas quartas de final, carimbando o placar de 2 a 0 e mantendo o favoritismo técnico estabelecido desde o início da competição.

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Ousmane Dembélé comemora seu gol no jogo da França contra Marrocos pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Charly Triballeau / AFP)

Do outro lado do chaveamento geral da Copa do Mundo, seleções como Argentina e Inglaterra seguem vivas na disputa e só poderiam cruzar o caminho da França em uma eventual final ou na decisão de terceiro lugar.

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