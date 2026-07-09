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Quem a França pega na semifinal da Copa? Veja data e horário do jogo

Seleção francesa avança e aguarda o vencedor de Espanha x Bélgica

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 19:10
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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O atacante francês número 10, Kylian Mbappé (à direita), comemora o primeiro gol de sua equipe com o companheiro de equipe, o atacante número 20, Desiré Doué, durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre França e Marrocos, no Estádio de Boston, em Foxborough
Seleção da França aguarda o desfecho do jogo entre Espanha e Bélgica para conhecer seu oponente no próximo jogo

A seleção da França garantiu sua vaga na semifinal da Copa do Mundo de 2026. Os franceses carimbaram o passaporte para a próxima fase ao vencerem Marrocos por 2 a 0, com gols de Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé. Agora, a equipe comandada por Didier Deschamps se prepara para o penúltimo degrau rumo ao sonho do tricampeonato mundial.

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    Mbappé comemora gol na partida da França contra Marrocos
    Mbappé comemora gol na partida da França contra Marrocos pelas quartas de final da Copa do Mundo (Foto: Odd Anderson / AFP)

    Quem é o adversário da França na semifinal?

    A França vai enfrentar o vencedor do confronto entre Espanha e Bélgica, que medem forças nesta sexta-feira (10), às 16h (de Brasília). O clássico europeu promete um duelo de alto nível tático: de um lado, a consistência e posse de bola da Fúria espanhola; de outro, a verticalidade e a força física dos Diabos Vermelhos belgas.

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    Data e horário do próximo jogo da França

    A Fifa já definiu o cronograma para a reta final do torneio nos Estados Unidos, México e Canadá. O duelo da França na semifinal da Copa está agendado para a próxima semana.

    • Data: Terça-feira, 14 de julho de 2026
    • Horário: 16h (horário de Brasília)
    • Onde assistir: A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV (no YouTube e Prime Video) e pelos canais Sportv e TV Globo.

    O caminho até a semifinal

    A campanha dos franceses até o grupo dos quatro melhores times do planeta foi sólida e incontestável. Na primeira fase eliminatória do mata-mata, os comandados de Deschamps despacharam a seleção do Paraguai. Na sequência, mediram forças contra Marrocos nas quartas de final, carimbando o placar de 2 a 0 e mantendo o favoritismo técnico estabelecido desde o início da competição.

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    Ousmane Dembélé comemora seu gol no jogo da França contra Marrocos pela Copa do Mundo de 2026
    Ousmane Dembélé comemora seu gol no jogo da França contra Marrocos pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Charly Triballeau / AFP)

    Do outro lado do chaveamento geral da Copa do Mundo, seleções como Argentina e Inglaterra seguem vivas na disputa e só poderiam cruzar o caminho da França em uma eventual final ou na decisão de terceiro lugar.

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