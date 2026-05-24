Em tarde de despedidas, Aston Villa põe água no chope e vence Manchester City

Em tarde de despedidas de Guardiola, Bernardo Silva e Stones, o Aston Villa venceu o Manchester City de virada por 2 a 1, pela 38ª rodada da Premier League, neste domingo (24). Na etapa inicial, Semenyo abriu o placar para os mandantes, mas Ollie Watkins marcou duas vezes no segundo tempo para decretar o triunfo dos visitantes.

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No primeiro tempo, o Manchester City massacrou o Aston Villa e foi para o intervalo com a vitória parcial. Em uma boa chegada, Bernardo Silva foi acionado pelo lado esquerdo da área e bateu cruzado para defesa de Bizot. Aos 22 minutos, Semenyo aproveitou um corte da defesa após cobrança de escanteio e escorou de primeira para abrir o placar. Na sequência, Rico Lewis fez boa jogada pelo lado direito, cruzou rasteiro, e Savinho aproveitou a bobeira da defesa adversária para pegar a bola e bater cruzado, mas tirando tinta da trave. E nos minutos finais, Reijnders recebeu uma bola de Foden e chutou com força para grande defesa de Bizot.

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Na volta do intervalo, o Aston Villa empatou aos dois minutos após Stones cortar errado um cruzamento de escanteio, e Watkins aproveitar a bola para estufar as redes do Manchester City. Os visitantes seguiram assustando e desperdiçando oportunidades, principalmente com Bailey. Nesse cenário, Guardiola mexeu na equipe e tirou Bernardo Silva, que foi alvo de homenagem dos jogadores de ambos os clubes. Mas aos 16 minutos, Watkins foi lançado pelo lado direito, entrou na área, driblou Stones e bateu cruzado para virar a partida pelo Aston Villa. Os mandantes responderam com Cherki finalizando da entrada da área, mas a bola saiu pela linha de fundo com muito perigo. No entanto, os visitantes quase ampliaram com Buendía acionando Bailey pelo lado esquerdo da área, e o atacante carimbando a trave de Trafford. Aos 44 minutos, Foden foi acionado dentro da área e soltou uma bomba de canhota para deixar tudo igual, mas a arbitragem anulou o gol com o auxílio do impedimento semi-automático.

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Sem relação direta com o campo e bola, a substituição de Bernardo Silva no segundo tempo foi alvo de homenagens dos jogadores das duas equipes, que fizeram um corredor para o português deixar o gramado. Além disso, o meia deu um abraço afetuoso de despedida em Pep Guardiola, que foi flagrado com os olhos cheios de lágrimas após a saída de um de seus principais jogadores ao longo dos últimos 10 anos.

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Guardiola e Bernardo Silva se despedem do Manchester City durante jogo contra o Aston Villa (Foto: Darren Staples/AFP)

Deu aula 🏅

Autor dos dois gols do Aston Villa, Ollie Watkins deu aula de oportunismo e posicionamento contra o Manchester City. O centroavante chegou a 16 tentos marcados na Premier League e encerra a temporada como o 4º maior goleador do Campeonato Inglês às vésperas de lutar por uma vaga na Inglaterra na Copa do Mundo.

Ficou abaixo 📉

Defensor do Manchester City, John Stones falhou nos dois gols do Aston Villa e foi o grande vilão da equipe mandante. No início do segundo tempo, o zagueiro cortou um cruzamento de escanteio no peito de Ollie Watkins, que só teve o trabalho de aproveitar a falha e finalizar para estufar as redes. E mais tarde, o inglês deu condições para que o autor do primeiro gol fosse lançado no campo de ataque e marcado o tento da vitória dos visitantes.

✅ Ficha técnica

Manchester City 🆚 Aston Villa

Premier League - 38ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 24 de maio de 2026, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Etihad Stadium, Manchester (ING)

🥅 Gols: Semenyo, 22'/1°T (1-0); Watkins, 2'/2ºT (1-1); Watkins, 16'/2ºT (1-2)

🟨 Cartões amarelos: Lewis (MCI).

🟥 Cartões vermelhos: -

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)

Trafford; Lewis, Stones (Gvardiol), Ruben Dias e Aké (Ait-Nouri); Reijnders (Doku), Nico González e Bernardo Silva (Kovacic); Semenyo (Cherki), Foden e Savinho.

Aston Villa (Técnico: Unai Emery)

Bizot; García (Cash), Lindelof (Pau Torres), Mings e Maatsen; Bogarde (Onana), Barkley (McGinn) e Douglas Luiz (Tielemans); Bailey, Watkins e Buendía.

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