Mbappé atinge marca inédita em Copas do Mundo e cola em recorde de Messi
Atacante francês é o primeiro a balançar as redes oito vezes em duas Copas distintas
Kylian Mbappé alcançou um feito inédito e lendário na história do futebol. Durante o confronto das quartas de final contra Marrocos, o camisa 10 da França anotou um golaço e se tornou o primeiro jogador em todos os tempos a balançar as redes pelo menos oito vezes em duas edições distintas de Copa do Mundo.
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O gol do craque abriu caminho para a vitória parcial dos franceses por 2 a 0, com Ousmane Dembélé ampliando o placar logo em seguida. Com o resultado, a seleção da França encaminha sua classificação para as semifinais e aguarda o vencedor do duelo entre Espanha e Bélgica, que se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 16h (de Brasília).
A caça aos recordes de Lionel Messi
O desempenho avassalador de Mbappé nos Estados Unidos, México e Canadá colocou o atacante em uma disputa ferrenha e direta com Lionel Messi em duas frentes estatísticas diferentes. Com o gol marcado diante dos marroquinos, o camisa 10 francês chegou aos oito gols nesta edição, empatando exatamente com o astro argentino na liderança da tabela de goleadores do torneio de 2026. Além disso, no ranking geral de todos os tempos das Copas do Mundo, o craque da França alcançou a impressionante marca de 20 gols em 20 partidas de Mundiais, ficando a apenas um gol de igualar os 21 gols do recordista Messi.
Com apenas 27 anos, o atacante francês continua quebrando barreiras e transformando a principal competição do planeta em seu quintal particular, consolidando-se como um dos maiores atletas da história do torneio.
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