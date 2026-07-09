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Borussia Dortmund rejeita primeira oferta do Barcelona por Adeyemi

Astro já está acertado com o clube espanhol, e só estaria faltando o acordo com o time alemão

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 15:10
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Koundé disputa a bola com Adeyemi em Dortmund x Barcelona, pela Champions League
Koundé disputa a bola com Adeyemi em Dortmund x Barcelona, pela Champions League (Foto: Pau Barrena/AFP)

O Barcelona deu mais um passo na tentativa de contratar Adeyemi, mas ainda esbarra na resistência do Borussia Dortmund. Depois de chegar a um acordo com o atacante alemão, o clube catalão viu a primeira proposta ser recusada pelos alemães e agora tenta reduzir a diferença entre as partes para concluir a negociação. As informações são dos jornais "Marca", "Mundo Deportivo" e do jornalista Fabrizio Romano.

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    Segundo a imprensa espanhola, Adeyemi aceitou os termos oferecidos pelo Barcelona e deixou claro ao Borussia Dortmund que deseja defender a equipe comandada por Hansi Flick. Com o aval do jogador, as conversas passaram a envolver exclusivamente os dois clubes.

    A oferta inicial do Barça teria sido de 20 milhões de euros, além de bônus por metas. O Dortmund, no entanto, rejeitou a proposta e pretende receber um valor mais próximo dos cerca de 33 milhões de euros investidos para contratar o atacante junto ao Red Bull Salzburg em 2022. Outros veículos apontam que a pedida alemã gira entre 30 e 40 milhões de euros.

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    • Apesar da negativa inicial, as negociações seguem em andamento. O Barcelona acredita que a situação contratual de Adeyemi pode favorecer um acordo, já que o vínculo do atacante termina em junho de 2027. Caso não renove até o início do próximo ano, o jogador ficará livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube.

    Por isso, a diretoria catalã trabalha para encontrar um entendimento financeiro com o Dortmund ainda nesta janela. A avaliação interna é que o clube alemão corre o risco de perder o atleta sem compensação financeira caso mantenha a negociação travada por muito tempo.

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    Outro fator que fortalece a posição do Barcelona é o desejo do próprio Adeyemi. De acordo com as publicações espanholas, o atacante informou ao Dortmund que sua prioridade é vestir a camisa blaugrana, cenário que ajudou a acelerar as conversas entre os clubes.

    Adeyemi comemora gol marcado pelo Borussia Dortmund
    Adeyemi comemora gol marcado pelo Borussia Dortmund (Foto: Reprodução / X)

    Flick aprova chegada de Adeyemi

    A contratação conta com o respaldo de Hansi Flick, que conhece Adeyemi desde a seleção alemã. Foi o treinador quem promoveu a estreia do atacante pela equipe principal da Alemanha, em 2021, quando o jogador ainda atuava pelo Red Bull Salzburg.

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    Na época, Flick destacou características como velocidade, capacidade de decidir partidas em situações de um contra um e poder de finalização. Agora no Barcelona, o técnico entende que o perfil do atacante amplia as opções ofensivas da equipe, principalmente pela versatilidade para atuar pelos dois lados do ataque.

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