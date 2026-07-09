logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Mbappé perde pênalti, se redime com golaço, e França vence Marrocos na Copa do Mundo

Camisa 10 repetiu feito de Messi pela Argentina na competição

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 19:04
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
Mbappé comemora gol na partida da França contra Marrocos nas oitavas da Copa do Mundo
Mbappé comemora gol na partida da França contra Marrocos (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

A França bateu o Marrocos por 2 a 0, nesta quinta-feira (9), no estádio de Boston, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Em um jogo de amplo domínio francês, Mbappé perdeu pênalti no primeiro tempo, mas se recuperou na etapa final com um golaço. Pouco depois, Dembélé ampliou para os Bleus.

  • Mbappé batendo pênalti na Copa do Mundo

    Prejudicado? Veja quanto tempo Mbappé esperou para bater pênalti

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Everaldo Marques narra os jogos do Brasil na Copa do Mundo

    Everaldo Marques desabafa ao vivo e manda recado à Fifa: ‘Estamos fritando’

    Fora de Campo
    Há 33 minutos
  • Mbappé conduzindo a bola em campo

    Quantos gols Mbappé tem em Copas do Mundo?

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • ➡️Mbappé atinge marca inédita em Copas do Mundo e cola em recorde de Messi

    A seleção de Didier Deschamps controlou a partida desde os primeiros minutos, empurrou o Marrocos para o campo defensivo e criou as principais chances. Os marroquinos apostaram em linhas baixas, transições rápidas e bolas paradas, mas tiveram dificuldade para levar perigo a Maignan.

    continua após a publicidade

    Primeiro tempo: França domina, mas Bono para Mbappé

    A França começou pressionando. Logo aos três minutos, Mbappé recebeu na entrada da área e finalizou para boa defesa de Bono. Na sequência, Upamecano também levou perigo em cabeceio defendido pelo goleiro marroquino.

  • Erling Haaland, algoz da Seleção Brasileira durante coletiva de imprensa

    Haaland? Google faz surpresa com invasão viking; confira

    Fora de Campo
    Há 1 minuto
  • Zeno Debast no media day da Bélgica

    Zagueiro da Bélgica é vetado de jogar as quartas de final da Copa do Mundo; entenda

    Copa do Mundo 2026
    Há 8 minutos
  • A taça da Copa do Mundo

    Veja o chaveamento da Copa do Mundo após a vitória da França

    Copa do Mundo 2026
    Há 9 minutos

    • O Marrocos se fechou no campo defensivo e tentou esfriar o jogo com troca de passes entre zagueiros e meio-campistas. A primeira grande chance francesa veio em contra-ataque. Doué roubou a bola de Hakimi, Olise acelerou pelo meio e acionou Mbappé, que foi derrubado por Mazraoui dentro da área. O árbitro marcou pênalti, e o VAR confirmou a decisão. A cobrança, porém, demorou a ser autorizada. Mbappé reclamou da espera, perdeu a concentração e bateu mal, no canto direito. Bono caiu para defender e manter o 0 a 0.

    continua após a publicidade

    Segundo tempo: Mbappé responde com golaço

    A França voltou para o segundo tempo mantendo o controle. O time de Deschamps trocou passes no campo ofensivo e seguiu buscando espaço contra uma defesa marroquina muito compacta. Aos 14 minutos, saiu o gol. Doué dominou e serviu Mbappé. O camisa 10 recebeu de frente para Diop, ajeitou o corpo e finalizou de perna direita, com efeito, para abrir o placar. Os jogadores do Marrocos reclamaram de um possível toque de mão em momento anterior da jogada, mas o gol foi validado após checagem do VAR.

    ➡️Bouaddi, joia de Marrocos, quase jogou Copa pela França

    O segundo gol francês veio aos 20 minutos. Dembélé arrancou em velocidade pelo meio, ajeitou com a perna direita e chutou rasteiro. Bono ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol.

    continua após a publicidade

    Marrocos tenta reação

    Depois do segundo gol, o Marrocos passou a ocupar mais o campo de ataque. Aos 36 minutos, El Ouahdi arrancou pelo lado esquerdo, passou por Koundé e sofreu falta perigosa. Na cobrança, Hakimi levantou na área, e a bola ficou viva, mas ninguém conseguiu concluir.

    Mesmo com a pressão marroquina nos minutos finais, a França conseguiu administrar a vantagem. Mbappé deixou o campo aos 31 minutos da etapa final, após receber atendimento médico, e foi substituído por Mateta.

    continua após a publicidade

    Visão do Lance!

    Lance Capital 💡
    O gol de Mbappé mudou o jogo. Depois de perder um pênalti no primeiro tempo, o camisa 10 recebeu de Doué, chamou Diop para a marcação e finalizou com categoria para abrir o placar nas quartas.

    Deu aula 🏅
    Dembélé foi decisivo. O atacante incomodou a defesa marroquina desde o primeiro tempo, criou jogadas pela direita e marcou o segundo gol em arrancada pelo meio.

    continua após a publicidade

    Ficou abaixo 📉
    Hakimi desaparecido. O astro de Marrocos não conseguiu ser a referência técnica do time e viu a seleção africana passar o jogo inteiro sem levar real perigo ao gol da França.

    FICHA TÉCNICA

    França 2 x 0 Marrocos
    🏆 Copa do Mundo — quartas de final

    📆 Data e horário: quinta-feira, 9 de julho, às 17h
    📍 Local: Estádio de Boston, Boston (EUA)
    🥅 Gols: Mbappé, 14'/2ºT; Dembélé, 20'/2ºT

    ESCALAÇÕES

    🔵⚪🔴 França
    Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Koné (Zaïre-Emery), Rabiot e Olise; Dembélé, Doué (Barcola) e Mbappé (Mateta).
    Técnico: Didier Deschamps.

    continua após a publicidade

    🔴🟢 Marrocos
    Bono; Hakimi, Diop, Salah-Eddine (El Ouahdi) e Mazraoui; Bouaddi (Amrabat), El Aynaoui, Ounahi, El Khannouss (Rahimi) e Talbi (Sbaï); Brahim Díaz (Yassine).
    Técnico: Mohamed Ouahbi.

    O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre França e Marrocos, no Estádio de Boston, em Foxborough
    Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre França e Marrocos, no Estádio de Boston, em Foxborough (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Deschamps sorri e abraça Mbappé

    Copa do Mundo 2026

    Classificação da França garante novo recorde a Deschamps na história da Copa

    Há 30 minutos
    Mbappé comemora gol de braços abertos, em partida contra o Marrocos na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Dê suas notas: Mbappé brilha mais uma vez e França elimina Marrocos na Copa do Mundo

    Há 33 minutos
    O atacante francês número 10, Kylian Mbappé (à direita), comemora o primeiro gol de sua equipe com o companheiro de equipe, o atacante número 20, Desiré Doué, durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre França e Marrocos, no Estádio de Boston, em Foxborough

    Fora de Campo

    Vitória da França é boa notícia para o Brasil no ranking da Fifa; entenda

    Há 37 minutos
    O atacante francês número 10, Kylian Mbappé (à direita), comemora o primeiro gol de sua equipe com o companheiro de equipe, o atacante número 20, Desiré Doué, durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre França e Marrocos, no Estádio de Boston, em Foxborough

    Copa do Mundo 2026

    Quem a França pega na semifinal da Copa? Veja data e horário do jogo

    Há 40 minutos
    Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Quantas Copas do Mundo tem a França?

    Há 44 minutos
    O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre França e Marrocos, no Estádio de Boston, em Foxborough

    Copa do Mundo 2026

    Mbappé atinge marca inédita em Copas do Mundo e cola em recorde de Messi

    Há 45 minutos
    Mais LANCE!
    Jornalista envolvido em discussão durante coletiva de Brahim Diaz é Marcelo Courrege, da Tv Globo (Foto: Reprodução/Divulgação)

    Marcelo Courrege explica discussão nos bastidores da Copa ao vivo; entenda

    Mbappé comemorando seu oitavo gol na Copa do Mundo 2026

    Mbappé iguala Messi: veja a artilharia da Copa do Mundo

    Bouaddi em campo pela seleção de Marrocos

    Meia do Marrocos se torna o 2° mais jovem em quartas de Copa, atrás de Pelé

    Samir Xaud em reunião da CBF sobre liga (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    CBF se reúne com federações para apresentar metas até 2030 e balanço da gestão

    Mbappé batendo pênalti na Copa do Mundo

    Prejudicado? Veja quanto tempo Mbappé esperou para bater pênalti

    Everaldo Marques narra os jogos do Brasil na Copa do Mundo

    Everaldo Marques desabafa ao vivo e manda recado à Fifa: 'Estamos fritando'

    Mbappé conduzindo a bola em campo

    Quantos gols Mbappé tem em Copas do Mundo?

    Mbappé após perder pênalti em partida da Copa do Mundo

    Arbitragem argentina em França x Marrocos vira assunto: 'Piada'