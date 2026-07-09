Mbappé perde pênalti, se redime com golaço, e França vence Marrocos na Copa do Mundo Camisa 10 repetiu feito de Messi pela Argentina na competição

A França bateu o Marrocos por 2 a 0, nesta quinta-feira (9), no estádio de Boston, pelas quartas de final da Copa do Mundo. Em um jogo de amplo domínio francês, Mbappé perdeu pênalti no primeiro tempo, mas se recuperou na etapa final com um golaço. Pouco depois, Dembélé ampliou para os Bleus.

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A seleção de Didier Deschamps controlou a partida desde os primeiros minutos, empurrou o Marrocos para o campo defensivo e criou as principais chances. Os marroquinos apostaram em linhas baixas, transições rápidas e bolas paradas, mas tiveram dificuldade para levar perigo a Maignan.

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Primeiro tempo: França domina, mas Bono para Mbappé

A França começou pressionando. Logo aos três minutos, Mbappé recebeu na entrada da área e finalizou para boa defesa de Bono. Na sequência, Upamecano também levou perigo em cabeceio defendido pelo goleiro marroquino.

O Marrocos se fechou no campo defensivo e tentou esfriar o jogo com troca de passes entre zagueiros e meio-campistas. A primeira grande chance francesa veio em contra-ataque. Doué roubou a bola de Hakimi, Olise acelerou pelo meio e acionou Mbappé, que foi derrubado por Mazraoui dentro da área. O árbitro marcou pênalti, e o VAR confirmou a decisão. A cobrança, porém, demorou a ser autorizada. Mbappé reclamou da espera, perdeu a concentração e bateu mal, no canto direito. Bono caiu para defender e manter o 0 a 0.

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Segundo tempo: Mbappé responde com golaço

A França voltou para o segundo tempo mantendo o controle. O time de Deschamps trocou passes no campo ofensivo e seguiu buscando espaço contra uma defesa marroquina muito compacta. Aos 14 minutos, saiu o gol. Doué dominou e serviu Mbappé. O camisa 10 recebeu de frente para Diop, ajeitou o corpo e finalizou de perna direita, com efeito, para abrir o placar. Os jogadores do Marrocos reclamaram de um possível toque de mão em momento anterior da jogada, mas o gol foi validado após checagem do VAR.

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O segundo gol francês veio aos 20 minutos. Dembélé arrancou em velocidade pelo meio, ajeitou com a perna direita e chutou rasteiro. Bono ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol.

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Marrocos tenta reação

Depois do segundo gol, o Marrocos passou a ocupar mais o campo de ataque. Aos 36 minutos, El Ouahdi arrancou pelo lado esquerdo, passou por Koundé e sofreu falta perigosa. Na cobrança, Hakimi levantou na área, e a bola ficou viva, mas ninguém conseguiu concluir.

Mesmo com a pressão marroquina nos minutos finais, a França conseguiu administrar a vantagem. Mbappé deixou o campo aos 31 minutos da etapa final, após receber atendimento médico, e foi substituído por Mateta.

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Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O gol de Mbappé mudou o jogo. Depois de perder um pênalti no primeiro tempo, o camisa 10 recebeu de Doué, chamou Diop para a marcação e finalizou com categoria para abrir o placar nas quartas.

Deu aula 🏅

Dembélé foi decisivo. O atacante incomodou a defesa marroquina desde o primeiro tempo, criou jogadas pela direita e marcou o segundo gol em arrancada pelo meio.

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Ficou abaixo 📉

Hakimi desaparecido. O astro de Marrocos não conseguiu ser a referência técnica do time e viu a seleção africana passar o jogo inteiro sem levar real perigo ao gol da França.

✅ FICHA TÉCNICA

França 2 x 0 Marrocos

🏆 Copa do Mundo — quartas de final

📆 Data e horário: quinta-feira, 9 de julho, às 17h

📍 Local: Estádio de Boston, Boston (EUA)

🥅 Gols: Mbappé, 14'/2ºT; Dembélé, 20'/2ºT

⚽ ESCALAÇÕES

🔵⚪🔴 França

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Digne; Koné (Zaïre-Emery), Rabiot e Olise; Dembélé, Doué (Barcola) e Mbappé (Mateta).

Técnico: Didier Deschamps.

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🔴🟢 Marrocos

Bono; Hakimi, Diop, Salah-Eddine (El Ouahdi) e Mazraoui; Bouaddi (Amrabat), El Aynaoui, Ounahi, El Khannouss (Rahimi) e Talbi (Sbaï); Brahim Díaz (Yassine).

Técnico: Mohamed Ouahbi.

Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre França e Marrocos, no Estádio de Boston, em Foxborough (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

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