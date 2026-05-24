O Bournemouth empatou em 1 a 1 com o Nottingham Forest neste domingo (24) e confirmou oficialmente uma classificação inédita para a Europa League. O clube terminou a Premier League na sexta posição. Os Cherries ainda sonhavam com uma vaga na Champions League, mas o empate do Liverpool acabou encerrando qualquer possibilidade matemática. Mas isso não atrapalhou a festa da torcida, que comemorou demais o feito do time na temporada.

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Após o apito final, o Bournemouth tomou conta da festa na casa do Forest, e a comemoração teve um personagem especial: o brasileiro Rayan. A torcida preparou uma homenagem criativa ao jogador com uma bandeira inspirada na companhia aérea Ryanair. No desenho, aparecia um avião com o rosto do atacante estampado e a frase "Rayanair". Logo abaixo, a mensagem completava a brincadeira: "Flying from Bournemouth to Europe" ("Voando de Bournemouth para a Europa").

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O momento ganhou ainda mais repercussão quando os jogadores do Bournemouth posaram para fotos segurando a bandeira em frente à torcida, celebrando a histórica classificação continental do clube.

Jogadores do Bournemouth com a bandeira "Rayanair" (Foto: Divulgação)

Desde a chegada de Rayan, o Bournemouth ainda não perdeu nenhum jogo, fator que aumentou rapidamente a identificação do brasileiro com os torcedores. O atacante virou um dos símbolos da reta final da campanha que colocou o clube inglês pela primeira vez em uma competição europeia.

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Números com Rayan

São 15 jogos do brasileiro, com cinco gols marcados e duas assistências anotadas, dentre as 6 vitórias e 9 empates do clube nesta parte da campanha. A boa sequência, além de render uma classificação para o Bournemouth, também rendeu a convocação de Rayan para a Copa do Mundo em 2026. Ele será o jogador mais jovem da Seleção Brasileira no Mundial, com somente 19 anos, juntamente com o Endrick, que é apenas um mês mais velho.

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