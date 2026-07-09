Klopp revela tentativa do Liverpool de contratar Mbappé: 'Não podíamos ser vistos'
Ex-treinador revelou que montou um plano que ninguém podia saber na época
O ex-treinador do Liverpool e atual chefe de futebol global do Grupo Red Bull, Jürgen Klopp, revelou um 'segredo' dos bastidores de quando ainda era técnico do clube inglês que quase mudou o roteiro do futebol europeu. Durante sua participação na transmissão da MagentaTV para o duelo entre França e Marrocos pela Copa do Mundo, o técnico alemão contou que os Reds tentaram tirar Kylian Mbappé do Monaco no verão europeu de 2017. Klopp, que comandou a equipe inglesa entre 2015 e 2024, confessou que o astro francês, na época com apenas 18 anos, era o seu principal alvo no mercado.
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O ex-treinador revelou detalhes curiosos sobre a operação montada pelo Liverpool para tentar convencer o jogador e sua família. Klopp lembrou que a negociação ocorreu nas alturas, literalmente, para que houvesse sigilo absoluto, já que 'ninguém podia saber' que o clube inglês tentava fechar com Mbappé.
— A transferência não concretizada mais cara em que nós [Liverpool] investimos. Voamos de Blackpool para Nice. Em Nice, toda a família de Mbappé embarcou em um jato privado com cinco quartos ou algo assim. [...] Depois voamos em círculos, conversamos com a família, comemos uma boa comida — contou Klopp, descrevendo o encontro que contou com a presença de todos os familiares do atacante.
Questionando sobre o motivo de voar em círculos durante a negociação com o jogador, Klopp respondeu: "Nós não podíamos ser vistos".
Apesar do esforço para contar com o atacante e do clima positivo durante o jantar a bordo do jato particular, o desfecho não foi o esperado pelo treinador. — Foi ótimo, mas Mbappé escolheu o PSG — lamentou o técnico alemão, que na sequência daquele mesmo verão acabou acertando a contratação de Mohamed Salah para o clube de Anfield.
Para Klopp, ver os jogadores que hoje brilham na Copa do Mundo traz um misto de admiração e frustração pelas oportunidades perdidas no mercado de transferências. O treinador admitiu que Mbappé não foi o único craque presente nesta edição do torneio com quem ele tentou trabalhar pessoalmente.
— Para mim, isto não é fácil. Negociei com três destes jogadores e nenhum veio — confessou o alemão, sem revelar os outros dois nomes, mas reforçando que é muito difícil atrair certas estrelas mesmo estando à frente de um clube gigante como o Liverpool.
Em campo, a França confirmou seu favoritismo e venceu o Marrocos por 2 a 0, garantindo vaga entre os quatro melhores do mundo.
Os gols da vitória francesa foram marcados por Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé em um intervalo de apenas seis minutos. O resultado permitiu que o técnico Didier Deschamps alcançasse a marca de 25 jogos em Copas do Mundo, igualando o recorde histórico do alemão Helmut Schön, e que Mbappé chegasse a mesma quantidade de gols marcados que Messi na atual edição, com 8 gols de cada lado.
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