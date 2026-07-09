logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Klopp revela tentativa do Liverpool de contratar Mbappé: 'Não podíamos ser vistos'

Ex-treinador revelou que montou um plano que ninguém podia saber na época

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 20:08
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
Klopp sorri e aperta a mão de Mbappé
Klopp cumprimenta Mbappé na partida entre França e Marrocos na Copa (Imagem: FRANCK FIFE / AFP)

O ex-treinador do Liverpool e atual chefe de futebol global do Grupo Red Bull, Jürgen Klopp, revelou um 'segredo' dos bastidores de quando ainda era técnico do clube inglês que quase mudou o roteiro do futebol europeu. Durante sua participação na transmissão da MagentaTV para o duelo entre França e Marrocos pela Copa do Mundo, o técnico alemão contou que os Reds tentaram tirar Kylian Mbappé do Monaco no verão europeu de 2017. Klopp, que comandou a equipe inglesa entre 2015 e 2024, confessou que o astro francês, na época com apenas 18 anos, era o seu principal alvo no mercado.

  • Romário e Fernanda Gentil lado a lado

    Justiça bloqueia pagamentos da CazéTV a Romário na Copa por dívida milionária

    Fora de Campo
    Há 22 horas
  • CazéTV bate recorde histórico de simultâneos em partida do Brasil contra o Haiti.

    Por que a CazéTV tem delay na transmissão da Copa e como é possível reduzir o atraso

    Copa do Mundo 2026
    Há 4 dias
  • Deschamps sorri e abraça Mbappé

    Classificação da França garante novo recorde a Deschamps na história da Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • ➡️ Por que a CazéTV tem delay na transmissão da Copa e como é possível reduzir o atraso

    Mbappé cumprimenta Klopp
    Mbappé com Klopp antes de França x Marrocos na Copa (Imagem: FRANCK FIFE / AFP)

    O ex-treinador revelou detalhes curiosos sobre a operação montada pelo Liverpool para tentar convencer o jogador e sua família. Klopp lembrou que a negociação ocorreu nas alturas, literalmente, para que houvesse sigilo absoluto, já que 'ninguém podia saber' que o clube inglês tentava fechar com Mbappé.

    continua após a publicidade

    — A transferência não concretizada mais cara em que nós [Liverpool] investimos. Voamos de Blackpool para Nice. Em Nice, toda a família de Mbappé embarcou em um jato privado com cinco quartos ou algo assim. [...] Depois voamos em círculos, conversamos com a família, comemos uma boa comida — contou Klopp, descrevendo o encontro que contou com a presença de todos os familiares do atacante.

  • Erling Haaland, algoz da Seleção Brasileira durante coletiva de imprensa

    Haaland? Google faz surpresa com invasão viking; confira

    Fora de Campo
    Há 31 minutos
  • Zeno Debast no media day da Bélgica

    Zagueiro da Bélgica é vetado de jogar as quartas de final da Copa do Mundo; entenda

    Copa do Mundo 2026
    Há 42 minutos
  • A taça da Copa do Mundo

    Veja o chaveamento da Copa do Mundo após a vitória da França

    Copa do Mundo 2026
    Há 43 minutos

    • Questionando sobre o motivo de voar em círculos durante a negociação com o jogador, Klopp respondeu: "Nós não podíamos ser vistos".

    Apesar do esforço para contar com o atacante e do clima positivo durante o jantar a bordo do jato particular, o desfecho não foi o esperado pelo treinador. — Foi ótimo, mas Mbappé escolheu o PSG — lamentou o técnico alemão, que na sequência daquele mesmo verão acabou acertando a contratação de Mohamed Salah para o clube de Anfield.

    continua após a publicidade

    Para Klopp, ver os jogadores que hoje brilham na Copa do Mundo traz um misto de admiração e frustração pelas oportunidades perdidas no mercado de transferências. O treinador admitiu que Mbappé não foi o único craque presente nesta edição do torneio com quem ele tentou trabalhar pessoalmente.

    — Para mim, isto não é fácil. Negociei com três destes jogadores e nenhum veio — confessou o alemão, sem revelar os outros dois nomes, mas reforçando que é muito difícil atrair certas estrelas mesmo estando à frente de um clube gigante como o Liverpool.

    continua após a publicidade

    Em campo, a França confirmou seu favoritismo e venceu o Marrocos por 2 a 0, garantindo vaga entre os quatro melhores do mundo.

    Os gols da vitória francesa foram marcados por Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé em um intervalo de apenas seis minutos. O resultado permitiu que o técnico Didier Deschamps alcançasse a marca de 25 jogos em Copas do Mundo, igualando o recorde histórico do alemão Helmut Schön, e que Mbappé chegasse a mesma quantidade de gols marcados que Messi na atual edição, com 8 gols de cada lado.

    ➡️ Quantos gols Mbappé tem em Copas do Mundo?

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma 

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Luiz Henrique e Pedrinho no Zenit juntos

    Futebol Internacional

    Em alta no Zenit, dupla brasileira mira chance em novo ciclo da Seleção Brasileira

    Há 25 minutos
    Mbappé comemora gol de braços abertos, em partida contra o Marrocos na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Dê suas notas: Mbappé brilha mais uma vez e França elimina Marrocos na Copa do Mundo

    Há 1 hora
    O atacante francês número 10, Kylian Mbappé (à direita), comemora o primeiro gol de sua equipe com o companheiro de equipe, o atacante número 20, Desiré Doué, durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre França e Marrocos, no Estádio de Boston, em Foxborough

    Copa do Mundo 2026

    Quem a França pega na semifinal da Copa? Veja data e horário do jogo

    Há 1 hora
    O atacante francês número 10, Kylian Mbappé, comemora o primeiro gol de sua equipe durante a partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 entre França e Marrocos, no Estádio de Boston, em Foxborough

    Copa do Mundo 2026

    Mbappé atinge marca inédita em Copas do Mundo e cola em recorde de Messi

    Há 1 hora
    Mbappé comemora gol na partida da França contra Marrocos nas oitavas da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Mbappé perde pênalti, se redime com golaço, e França vence Marrocos na Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Bouaddi em campo pela seleção de Marrocos

    Copa do Mundo 2026

    Meia do Marrocos se torna o 2° mais jovem em quartas de Copa, atrás de Pelé

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Boono, do Marrocos, segurando a bola de uniforme verde

    Quem é Bono, goleiro de Marrocos que pegou pênalti de Mbappé?

    Mbappé comemorando de braços abertos

    Quantos gols faltam para Mbappé alcançar Messi na Copa do Mundo?

    Felipe Augusto comemora gol pelo Zenit

    Cria do Corinthians estreia com gol por novo clube europeu

    França x Marrocos - Lance!TV - Copa do Mundo

    AO VIVO: Assista ao duelo entre França e Marrocos com o Lance!TV

    Koundé disputa a bola com Adeyemi em Dortmund x Barcelona, pela Champions League

    Borussia Dortmund rejeita primeira oferta do Barcelona por Adeyemi

    Técnico do Benfica, José Mourinho em coletiva antes de jogo contra o Real Madrid, pela Champions League

    José Mourinho já tem data para se apresentar ao Real Madrid

    Endrick, durante entrevista coletiva da Seleção Brasileira no Hotel The Ridge

    Jornal espanhol aponta Endrick como dúvida no Real Madrid após a Copa

    Alexia Putellas e Michele Kang durante apresentação ao London City. (London City/Divulgação)

    O que a contratação de Alexia Putellas pelo London City Lionesses indica sobre o futuro do futebol feminino

    Geovany Quenda na apresentação ao Chelsea

    Chelsea anuncia Quenda, primeiro reforço da 'era Xabi Alonso'; veja detalhes

    Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina contra o Egito na Copa do Mundo

    Argentina x Suíça: data, horário e local do duelo decisivo na Copa do Mundo

    Ousmane Dembelé levanta a Bola de Ouro conquistada na temporada 2024/25

    Quartas da Copa do Mundo impactam corrida pela Bola de Ouro; veja favoritos