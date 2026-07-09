José Mourinho já tem data para se apresentar ao Real Madrid Treinador já tem as primeiras preocupações com o clube novo

Após semanas acompanhando à distância o planejamento do Real Madrid, José Mourinho já tem data para iniciar oficialmente seu trabalho à frente do clube. Segundo o jornal espanhol "Diario AS", o treinador português aproveitará o fim de semana para acertar os últimos detalhes antes do início da pré-temporada, marcada para a próxima segunda-feira (13), quando comandará as primeiras atividades em Valdebebas.

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O retorno do treinador marca o início prático de seu segundo ciclo no clube merengue. Ainda de acordo com o "Diario AS", Mourinho chega após participar das principais decisões do mercado desde o fim de maio, mas agora assumirá diretamente a preparação da equipe para uma temporada em que o Real Madrid volta a mirar todas as competições.

Os primeiros treinamentos acontecerão com elenco reduzido. Diversos jogadores seguem de férias após a disputa da Copa do Mundo e serão incorporados ao grupo gradualmente nas próximas semanas. A expectativa, porém, é de que nomes como Valverde, Güler e Rüdiger retornem antes do previsto, acelerando a formação do elenco principal.

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Avaliações e mercado marcam primeiros dias de José Mourinho no Real Madrid

Além de iniciar a preparação física e tática, Mourinho terá como uma das primeiras missões definir a situação de jogadores que ainda têm futuro indefinido no clube. Segundo o Diario AS, o treinador pretende observar de perto atletas como Endrick, Gonzalo García e Mastantuono durante a pré-temporada antes de tomar qualquer decisão sobre permanências ou possíveis saídas.

A avaliação de Gonzalo, por exemplo, ganhou importância nas últimas semanas. Conforme publicou o jornal espanhol, o atacante deixou de ser tratado como um nome com saída encaminhada e será analisado pessoalmente pelo treinador português nos treinamentos de pré-temporada.

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Enquanto isso, o elenco segue em transformação. Fran García e Ceballos já deixaram o clube, enquanto quatro reforços chegam para iniciar a temporada sob o comando de Mourinho: Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries e Bernardo Silva.

Segundo o "Diario AS", o português também acompanha de perto a movimentação do mercado em busca de novos reforços. A prioridade continua sendo a contratação de um meio-campista com características de chegada ao ataque, além da possibilidade de mais um defensor, dependendo das movimentações nas próximas semanas.

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Técnico do Benfica, José Mourinho em coletiva de imprensa da Champions League (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

Outro ponto considerado prioritário por Mourinho é a reconstrução do ambiente interno após uma temporada marcada por turbulências esportivas. De acordo com o Diario AS, o treinador pretende utilizar os primeiros dias de trabalho para fortalecer o grupo e estabelecer uma nova dinâmica dentro do vestiário, tratando a união do elenco como um dos pilares do projeto.

O planejamento da pré-temporada também será diferente dos últimos anos. Sem excursões internacionais, o Real Madrid concentrará a preparação na Cidade Real Madrid, disputando amistosos antes do início oficial da temporada. A estreia em La Liga, inclusive, deve ser adiada para respeitar o período mínimo de descanso dos atletas que participaram da Copa do Mundo.

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