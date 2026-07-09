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Quem é Bono, goleiro de Marrocos que pegou pênalti de Mbappé?

Goleiro disputa a sua segunda Copa do Mundo

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
09/07/2026 18:07
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Boono, do Marrocos, segurando a bola de uniforme verde
Bono teve atuação decisiva no primeiro tempo contra a França na Copa do Mundo (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Durante França e Marrocos nesta quinta-feira (9), jogo válido pelas quartas de final da Copa do Mundo, Yassin Bounou, mais conhecido como Bono, pegou um pênalti de Mbappé. O goleiro do Al-Hilal, da Arábia Saudita, foi o titular na campanha da seleção marroquina no mundial de 2022 e ajudou o país africano a ser o primeiro do continente a ficar entre os quatro semifinalistas.

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    Na partida contra a França, o arqueiro parou Kylian Mbappé em um pênalti cobrado aos 28 minutos de jogo. O feito reforça a capacidade do jogador de defender penalidades, assim como fez na Copa do Mundo de 2022 contra a Espanha, nas oitavas de final.

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    História de Bono

    Bono nasceu no Canadá, mas, aos três anos de idade, mudou-se e cresceu no Marrocos, onde iniciou a carreira no Wydad Casablanca, um dos maiores clubes do país. Anos mais tarde, somou passagens por grandes clubes do futebol espanhol, como Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Girona e Sevilla. Bono chegou a ser convidado para jogar na seleção canadense, mas preferiu esperar para atuar com a camisa marroquina.

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    • – Sim, realmente fui chamado pelo técnico Benito Floro quando ele estava na seleção canadense. Na época, eu ainda não tinha jogado partidas internacionais com Marrocos. Mas originalmente sou marroquino, cresci no país e sempre sonhei em jogar na seleção – disse ao canal oficial do Sevilla.

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    Atualmente, o goleiro possui grandes feitos com a camisa marroquina, como um título da Copa Africana de Nações e duas participações em Copas do Mundo. Beirando os 100 jogos com a seleção, a primeira vez que foi convocado foi em 2013, para um amistoso contra Burkina Faso.

    Bono, do Marrocos, pegando pênalti de Mbappé na Copa do Mundo
    Bono pegou pênalti de Mbappé na Copa do Mundo (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

    Marrocos viajou quatro vezes mais que a França na Copa do Mundo

    O confronto entre França e Marrocos, nesta quinta-feira, às 17h (Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 coloca frente a frente duas seleções que viveram realidades completamente diferentes fora das quatro linhas. Enquanto os franceses tiveram uma logística confortável durante praticamente todo o torneio, os marroquinos precisaram percorrer grandes distâncias entre cidades-sede para seguir na competição.

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    Ao longo da campanha, Marrocos percorreu aproximadamente 6.870 quilômetros, contra apenas 1.535 quilômetros da França — uma diferença de mais de quatro vezes na quilometragem acumulada.

    Marrocos cruzou Estados Unidos e México durante a campanha

    A seleção marroquina iniciou sua trajetória em Nova Jersey e precisou mudar constantemente de sede ao longo da Copa do Mundo. A equipe passou por Boston, Atlanta, Monterrey, no México, Houston e retornou a Boston antes das quartas de final.

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    Confira os deslocamentos realizados pelo Marrocos:

    • Nova Jérsey → Boston: 378 km
    • Boston → Atlanta: 1.522 km
    • Atlanta → Monterrey: 1.746 km
    • Monterrey → Houston: 611 km
    • Houston → Boston: 2.562 km

    Total percorrido: cerca de 6.870 km.

    Mesmo enfrentando uma maratona de viagens, a equipe africana manteve o bom desempenho e garantiu vaga entre as oito melhores seleções da Copa do Mundo.

    França teve logística mais fácil que Marrocos na Copa do Mundo

    A França, por outro lado, praticamente permaneceu concentrada no nordeste dos Estados Unidos durante toda a competição.

    Com base em Boston, os franceses estrearam em Nova Jersey e depois atuaram na Filadélfia antes de retornar à cidade onde mantiveram sua 

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    preparação. No mata-mata, repetiram praticamente o mesmo roteiro: venceram a Suécia em Nova Jersey, eliminaram o Paraguai na Filadélfia e agora voltam a Boston para enfrentar o Marrocos.

    Os deslocamentos da seleção francesa foram os seguintes:

    • Nova Jérsey → Filadélfia: 120 km
    • Filadélfia → Boston: 450 km
    • Boston → Nova Jérsey: 392 km
    • Nova Jérsey → Filadélfia: 120 km
    • Filadélfia → Boston: 450 km

    Total percorrido: cerca de 1.535 km.

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