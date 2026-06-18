Brasil Ladies Cup divulga tabela da 6ª edição com Flamengo, Palmeiras e ingressos gratuitos Torneio será disputado entre 9 e 12 de julho, em Campinas

A Brasil Ladies Cup anunciou a tabela da sexta edição do torneio, que será disputado entre os dias 9 e 12 de julho, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. A competição contará com a participação de Flamengo, Palmeiras, Peñarol e da seleção do Paraguai, além de oferecer ingressos gratuitos para todos os jogos.

continua após a publicidade

O torneio será aberto no dia 9 de julho, com dois confrontos que definirão os finalistas. O Flamengo enfrenta o Peñarol às 15h, enquanto o Palmeiras encara a seleção paraguaia às 20h. Os vencedores avançam para a decisão, marcada para o dia 12, às 20h. Antes, às 16h, será realizada a disputa pelo terceiro lugar.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Segundo Fábio Wolff, integrante do comitê organizador da competição, a expectativa é repetir o sucesso das edições anteriores e fortalecer o desenvolvimento da modalidade na América do Sul.

continua após a publicidade

— Estamos muito felizes em divulgar a tabela oficial da 6ª edição da Brasil Ladies Cup e iniciar a contagem regressiva para mais uma edição da competição. Reuniremos grandes equipes do futebol sul-americano, como Flamengo, Palmeiras, Peñarol e a Seleção Paraguaia, em um torneio que se consolidou como uma importante plataforma de desenvolvimento e valorização do futebol feminino — afirmou.

A edição de 2026 manterá o formato adotado no ano passado, com semifinais em jogo único, disputa pelo terceiro lugar e final. Além das partidas, a organização prevê a realização de workshops e palestras voltados ao fortalecimento do futebol feminino.

continua após a publicidade

— Temos a expectativa de proporcionar grandes jogos dentro de campo e uma experiência especial para o público que estará presente no estádio. Além disso, promovemos workshops e palestras com o objetivo de contribuir para o crescimento da modalidade — completou Wolff.

Os torcedores interessados poderão retirar ingressos gratuitamente pela plataforma Total Ticket. As partidas terão transmissão pelo Canal GOAT, XSports, NSports e Bandsports.

➡️ Seleção Feminina jogará no Brasil antes da Copa do Mundo de 2027

SP - BARUERI - 30/03/2026 - BRASILEIRO FEMININO 2026, PALMEIRAS X FLAMENGO - Fernandinha jogador do Flamengo comemora seu gol durante partida contra o Palmeiras no estadio Arena Barueri pelo campeonato Brasileiro Feminino 2026. (Foto: Marco Miatelo/AGIF/Folhapress)

Tabela da Brasil Ladies Cup

9 de julho (quinta-feira)

Flamengo x Peñarol – 15h Palmeiras x Seleção Paraguaia – 20h

12 de julho (domingo)

Disputa do terceiro lugar – 16h

Final – 20h