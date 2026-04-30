A quinta edição da Brasil Ladies Cup já tem data, sede e formato definidos para 2026. O torneio será disputado entre os dias 9 e 12 de julho, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, consolidando mais um passo no crescimento da competição dentro do cenário do futebol feminino.

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Entre os participantes confirmados estão o Palmeiras, atual campeão, o Flamengo — de volta após três anos —, a seleção paraguaia e o Peñarol. A organização destaca que os critérios de convite levam em conta o nível técnico das equipes e o potencial de visibilidade, com o objetivo de reunir nomes de destaque da modalidade.

O formato prevê a realização das semifinais em rodada dupla no dia 9 de julho. Já no dia 12, acontecem a disputa pelo terceiro lugar e a final. Informações como chaveamento, horários e transmissões ainda serão anunciadas pelos organizadores.

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Além das partidas, a Brasil Ladies Cup amplia sua atuação como espaço de desenvolvimento do futebol feminino. A programação inclui dois dias de palestras e workshops, marcados para 10 e 11 de julho, na sala de imprensa do estádio. Os encontros vão abordar temas como capacitação, gestão, marketing, aspectos técnicos e inclusão, reunindo profissionais do setor.

— O nosso objetivo é construir um ecossistema que vá além das quatro linhas. A Brasil Ladies Cup é pensada como uma plataforma completa de desenvolvimento, que conecta atletas, clubes, marcas e o público em torno do crescimento do futebol feminino — afirma Fábio Wolff, integrante do comitê organizador.

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Time feminino do Flamengo terá novo patrocinador; equipe participará do Brasil Ladies Cup (Foto: PaulaReis/Flamengo)<br>

Novidade na sede

Outra novidade desta edição é a mudança de sede para Campinas, além da ampliação das ações voltadas ao engajamento do público.

— A escolha de Campinas, o retorno de equipes importantes e as novas ativações mostram que estamos evoluindo a cada edição. Queremos entregar um evento cada vez mais relevante, tanto esportivamente quanto em termos de experiência e legado — acrescenta Wolff.

Com expectativa de jogos de alto nível e maior exposição, a Brasil Ladies Cup reforça o avanço do futebol feminino no Brasil e na América do Sul. A competição também se insere em um contexto de crescimento da modalidade, impulsionado pelo aumento do interesse do público, investimentos e maior presença na mídia, em sintonia com a preparação do país para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

Times participantes do Brasil Ladies Cup 2026

Palmeiras (atual campeão) Flamengo Seleção Paraguaia Feminina Peñarol

Formato e datas

Período: 9 a 12 de julho de 2026

9 de julho: semifinais (rodada dupla)

12 de julho: disputa de terceiro lugar e final

Sede