Flamengo e Palmeiras disputam Brasil Ladies Cup 2026; torneio define calendário e formato
Torneio será disputado em julho, em Campinas, com Palmeiras, Flamengo, Seleção Paraguaia e Peñarol, além de programação com palestras e workshops sobre o futebol feminino
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A quinta edição da Brasil Ladies Cup já tem data, sede e formato definidos para 2026. O torneio será disputado entre os dias 9 e 12 de julho, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, consolidando mais um passo no crescimento da competição dentro do cenário do futebol feminino.
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Entre os participantes confirmados estão o Palmeiras, atual campeão, o Flamengo — de volta após três anos —, a seleção paraguaia e o Peñarol. A organização destaca que os critérios de convite levam em conta o nível técnico das equipes e o potencial de visibilidade, com o objetivo de reunir nomes de destaque da modalidade.
O formato prevê a realização das semifinais em rodada dupla no dia 9 de julho. Já no dia 12, acontecem a disputa pelo terceiro lugar e a final. Informações como chaveamento, horários e transmissões ainda serão anunciadas pelos organizadores.
Além das partidas, a Brasil Ladies Cup amplia sua atuação como espaço de desenvolvimento do futebol feminino. A programação inclui dois dias de palestras e workshops, marcados para 10 e 11 de julho, na sala de imprensa do estádio. Os encontros vão abordar temas como capacitação, gestão, marketing, aspectos técnicos e inclusão, reunindo profissionais do setor.
— O nosso objetivo é construir um ecossistema que vá além das quatro linhas. A Brasil Ladies Cup é pensada como uma plataforma completa de desenvolvimento, que conecta atletas, clubes, marcas e o público em torno do crescimento do futebol feminino — afirma Fábio Wolff, integrante do comitê organizador.
Novidade na sede
Outra novidade desta edição é a mudança de sede para Campinas, além da ampliação das ações voltadas ao engajamento do público.
— A escolha de Campinas, o retorno de equipes importantes e as novas ativações mostram que estamos evoluindo a cada edição. Queremos entregar um evento cada vez mais relevante, tanto esportivamente quanto em termos de experiência e legado — acrescenta Wolff.
Com expectativa de jogos de alto nível e maior exposição, a Brasil Ladies Cup reforça o avanço do futebol feminino no Brasil e na América do Sul. A competição também se insere em um contexto de crescimento da modalidade, impulsionado pelo aumento do interesse do público, investimentos e maior presença na mídia, em sintonia com a preparação do país para a Copa do Mundo Feminina de 2027.
Times participantes do Brasil Ladies Cup 2026
- Palmeiras (atual campeão)
- Flamengo
- Seleção Paraguaia Feminina
- Peñarol
Formato e datas
- Período: 9 a 12 de julho de 2026
- 9 de julho: semifinais (rodada dupla)
- 12 de julho: disputa de terceiro lugar e final
Sede
- Estádio Brinco de Ouro, em Campinas
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