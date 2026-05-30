O Flamengo conquistou na noite dessa sexta-feira (29) o bicampeonato do Brasileiro Feminino Sub-20, ao derrotar o São Paulo por 2 a 1, no Luso-Brasileiro, no Rio. Como no jogo anterior, como visitante, o Rubro-Negro também havia vencido (1 a 0), acabando com o placar agregado de 3 a 1 sobre o time paulista.

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O título anterior do Flamengo foi em 2024, em final contra o Botafogo.

No Luso-Brasileiro, Anna Luiza e Brendha marcaram os gols do campeão. Vitorinha descontou para o São Paulo nos acréscimos do segundo tempo.

O gol de Anna Luiza foi no finalzinho do primeiro tempo, quando acertou um chute de primeira de fora da área. A bola encobriu a goleira do São Paulo. Brendha ampliou na etapa final após sofrer pênalti que ela mesma cobrou.

Jogadoras comemoram um dos gols da vitória do Fla sobre o São Paulo no Luso-Brasileiro (Foto: Nayra Halm - Staff Images / CBF)

O time carioca foi superior ao adversário na maior parte do tempo e teve ainda dois gols anulados, após checagem do VAR. O mérito da equipe visitante foi a luta contínua de suas jogadoras até o apito final.

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Na entrega da taça e das medalhas, a CBF contou com a presença de Aline Pellegrino, gerente de Competições da entidade e diretora executiva de Legado e Relações Institucionais da Copa do Mundo Fifa 2027.

Aline Pellegrino entrega medalhas a campeãs pelo Flamengo (Foto: Nayra Halm - Staff Images / CBF)

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Ficha técnica da decisão

Escalação do Flamengo - Condorelli; Bruna Sofia, Cecília e Isabela Nunes; Dudinha (Leane), Emilly (Nicoli) e Anna Luiza; Kaylane Vieira, Yasmim Cardozo (Ana Papel) e Brendha (Campos).Técnico: Filipe Torres. Escalação do São Paulo - Elu; Anita, Ana Beatriz, Julia Pereira e Carol Zaca; Tays, Gi Iseppe e Micheli; Rayka, Julia Vaini e Vitorinha. Técnica: Cinthia Soares. Local: Estádio Luso-Brasileiro, Rio de Janeiro (RJ). Data e horário: 29/05/2026, às 21 horas. Arbitragem: Gleika Oliveira Pinheiro (PA), auxiliada por Gizeli Casaril (SC) e Fernanda Kruger (MT). Cartões amarelos: Gi Iseppe e Ana Beatriz (São Paulo). Gols: Anna Luiza (47'/1º T), Brendha (19'/2ºT) e Vitorinha (48'/2ºT).

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