Alberto Simão revela que time feminino do Palmeiras é autossustentável e anuncia inauguração do CT de Vinhedo
Diretor detalha modelo financeiro, expansão de captação e estrutura do clube
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Diretor de futebol feminino do Palmeiras, Alberto Simão detalhou uma série de avanços estruturais, financeiros e esportivos do clube. O dirigente tratou temas como base, captação e competitividade das Palestrinas.
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Em entrevista ao PodPorco, ele destacou desde a autossustentabilidade da modalidade até a expansão internacional da captação de atletas e a inauguração de um novo centro de excelência.
— O time feminino do Palmeiras hoje é autossustentável — disse Alberto.
Simão explicou que, apesar da possibilidade de utilizar estruturas do clube, como o Allianz Parque, os custos operacionais são independentes e exigem esforço financeiro próprio.
— A gente tem a liberdade de jogar no Allianz no dia que quiser, mas o centro de custos é do feminino — explicou.
Segundo ele, a realização de partidas no estádio principal exige planejamento financeiro específico. O dirigente indicou que a operação depende diretamente da presença de público.
— Para pagar a conta, precisamos de seis mil torcedores pagando ingresso — completou o dirigente.
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Centro de Excelência em Vinhedo será inaugurado
Outro ponto destacado por Simão é a estrutura física do clube. O dirigente anunciou a inauguração do Centro de Excelência em Vinhedo, voltado ao futebol feminino, como próximo passo do projeto.
— O Centro de Excelência de Vinhedo será inaugurado semana que vem — cravou Alberto.
O espaço faz parte da estratégia de consolidação estrutural do departamento, que, segundo ele, foi prioridade desde a retomada da modalidade no clube. A ideia é centralizar operações, oferecer melhores condições de treinamento e ampliar o controle sobre o desenvolvimento das atletas, e foi reforçado com a venda de Amanda Gutierres ao Boston Legacy, na temporada passada.
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Expansão da captação internacional
Simão também revelou a ampliação do monitoramento de atletas fora do Brasil, com foco em novos mercados. O dirigente destacou que o Palmeiras tem direcionado atenção ao continente africano.
A iniciativa faz parte de uma estratégia de diversificação no recrutamento, buscando identificar talentos em regiões ainda pouco exploradas por clubes brasileiros. Segundo o diretor, o objetivo é antecipar movimentos de mercado e ampliar o alcance do clube na formação de elenco.
Mudanças na base e captação
Na formação de atletas, o Palmeiras também promoveu ajustes na categoria sub-20. De acordo com Simão, o clube passou a integrar jogadoras mais jovens ao elenco. Hoje, o clube opta por não realizar peneiras, mas atletas chegam via análise de mercado.
— O sub-20 das Palestrinas tem meninas a partir de 16 anos — afirmou.
A medida busca acelerar o desenvolvimento das atletas e reduzir o tempo de transição entre categorias. A estratégia acompanha o crescimento da modalidade e a necessidade de formação mais precoce para competir em alto nível.
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